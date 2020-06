Messi continua la seva posada a punt per poder jugar dissabte a Mallorca

Leo Messi continua accelerant la seva posada a punt per poder jugar dissabte al camp del Mallorca en el retorn de la Lliga després de tres mesos d'aturada. L'argentí va tornar a exercitar-se ahir amb la resta del grup en la sessió d'entrenament que va dirigir Quique Setién, i tot apunta que podrà estar a disposició del tècnic quan el campionat es reprengui.

Messi, com ja va fer dilluns, va treballar al costat dels seus companys i es va mostrar recuperat del tot de la seva contractura al quàdriceps de la cama dreta, que el va obligar a fer treball específic la setmana passada. Els de Quique Setién tornaran a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper avui.

Per altra banda el club viu una nova polèmica als despatxos: ha suspès temporalment de sou i feina Noelia Romero com a compliance officer, la funció de la qual és alertar la Junta de potencials incompliments de les normes per part de directius i empleats.