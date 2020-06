El «play-off» a Segona es farà a Andalusia

Andalusia, amb Marbella com a centre neuràlgic i també partits a Màlaga i Algesires, serà la seu de la fase d'ascens a Segona A, segons va anunciar ahir la Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

Aquest play-off tindrà lloc els dies 18, 19, 23 i 26 de juliol en els estadis La Rosaleda, NuevoMirador d'Algesires, Municipal de Marbella, CD Marbella Futbol Center i Ciudad de Màlaga, i el sorteig es farà el 25 de juny a la localitat de Marbella, després d'acabar l'estat d'alarma.

Tots els clubs classificats per disputar aquesta fase d'ascens es van inscriure corresponentment el passat 4 de juny. Hi participaran, pel grup 1, Atlètic Balears, Eivissa, Atlètic de Madrid B i Peña Deportiva; per el 2 jugaran UD Logroñés, Cultural Lleonesa, Athletic Club B i Valladolid Promeses; per el 3 competiran Castelló, Barcelona B, Sabadell i Cornellà ; i pel 4 els representants seran Cartagena, Marbella, Badajoz i Yeclano.

La RFEF va informar en el seu dia, després de donar per finalitzades les competicions regulars, que en els play-off hi haurà dues eliminatòries a partit únic entre els quatre líders de grup. El que guanyi en aquests 90 minuts ascendirà directament. Els dos perdedors s'uniran a la resta de la fase que tindrà tres eliminatòries amb 14 duels en total. Entre el 18 i el 26 de juliol, per tant, es coneixeran els noms dels quatre equips que faran el salt al futbol professional. L'eliminatòria de campions la disputaran Atlètic Balears, UD Logronyès, Castelló i Cartagena. Paral·lelament 72 clubs que han competit a Tercera jugaran per fer el salt a Segona B.