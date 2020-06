Stuani torna amb fam

Que ningú s'amoïni. Cristhian Stuani està bé físicament i amb ganes de tornar a competir per ajudar el Girona a assolir els objectius. L'uruguaià, com tota l'afició blanc-i-vermella visualitza a l'horitzó, un repte meravellós, el cel, el paradís, és a dir, la Primera Divisió. Per arribar-hi, però, el camí es presenta dur. Llarg no perquè en poc més d'un mes estarà tot decidit però sí que el trajecte serà d'allò més intens i sacrificat amb partits cada tres dies fins a eixugar les 11 jornades pendents que resten per acabar el curs. «Tenim una gran il·lusió per començar i fer-ho bé per poder continuar lluitant per l'objectiu. Estem preparats pel que ens espera», deia ahir el davanter uruguaià.

Stuani va voler tranquil·litzar l'afició blanc-i-vermella recordant que tot i els tres mesos d'inactivitat no s'ha oblidat de marcar. «És difícil que s'oblidi això. Es té o no es té», deixava anar un home que, des que va arribar a Montilivi ha marcat 64 gols en 93 partits però que sempre fa bandera del grup i la humilitat. «Jo em centro a preparar-me tan bé com pugui físicament per poder jugar el màxim de partits. Hi haurà poca recuperació entre partits i serà difícil, però confio jugar tot el que pugui i aportar a l'equip el que necessiti de mi».

La pandèmia de COVID-19 va interrompre la millor temporada en l'àmbit personal de Cristhian Stuani. L'atacant, de 33 anys, és un home fet que n'ha vist de tots colors; ara bé, mai fins ara havia marcat tants gols en un exercici com enguany (23). En aquest sentit, el davanter recorda que per encarar amb garanties les 11 jornades comprimides en poc més d'un mes més un hipotètic play-off, hi ha un aspecte que serà determinant. «L'equip que sigui capaç de ser fort mentalment i estigui unit tindrà molt de guanyat», diu l'uruguaià, que ho argumenta. «De fatiga, mals i lesions, n'hi haurà a tots els equips. Ningú se n'escaparà; nosaltres tampoc». En aquest sentit, Stuani veu algunes semblances entre aquest desenllaç exprés de la competició «i una Copa Amèrica o un Mundial». Això sí, aquestes grans competicions «al setè partit ja es decideixen». Per aquest motiu, el davanter reitera que es tracta d'un repte d'allò més exigent. «Som conscients que el que ens ve seràmolt dur però en tenim moltes ganes. Tenim la mentalitat de voler fer les coses bé. Mirarem de fer-nos forts en l'adversitat i sortir-nos-en junts», destaca.

En aquesta línia, l'uruguaià destacava la implicació de la plantilla en el projecte. «El compromís de la plantilla ha estat exemplar durant el confinament. Tots hem estat pendents de les feines que ens han proporcionat des del club per arribar tan bé com fos possible si calia tornar a competir», confessa. La situació, diu Stuani, és inèdita per a tothom. «Cadascú a dins nostre sabem que caldrà deixar-ho tot durant aquest mes i mig per assolir l'objectiu». Mentrestant, Stuani manifesta «molta alegria» per poder tornar «de mica en mica» a la normalitat. «Es va aturar tot de cop i volta i ara tenim la sensació de gaudir del futbol», diu.

El discurs de Cristhian Stuani, un dels capitans de l'equip, desprèn compromís, implicació i professionalitat. Unes virtuts que mai ha deixat d'exhibir i que ha combinat fent xalar de valent l'afició del Girona a còpia de gols i més gols.