Carles Marco, nou entrenador del Bàsquet Girona

Carles Marco serà el nou entrenador del Bàsquet Girona amb una vinculació per a les properes dues temporades i prorrogable a una tercera El tècnic acredita bagatge tant a les banquetes del LeB Or com a l'ACB.

Carles Marco (Badalona, 1974) va començar al Bàsquet Manresa, des del 2011 al 2015, amb la lliga ACB desenvolupant tasques de tècnic assistent. Abans, com a jugador, havia sigut un destacat base amb àmplia experiència a l'ACB, destacant el seu pas pel Joventut, entre d'altres equips.

Va passar posteriorment a l'Ovideo Club Baloncesto, ja en les LEB Or. Aquí va començar el seu recorregut com a primer entrenador. Al club asturià va estar-hi tres temporades, del 2015 al 2018, amb títol de copa inclòs. Des del gener de 2019 fins a la interrupció de la darrera temporada, Carles Marco ha estat a la banqueta del Palencia Baloncesto.