el rival: las palmas Javi Castellano: «El primer partit serà una prova per cada equip»

? El Las Palmas va trepitjar ahir la gespa de l'estadi de Gran Canària per continuar preparant el partit de dissabte contra el Girona. L'entrenador del conjunt canari Pepe Mel té les baixes segures per lesió d'Álvaro Lemos, Drolé, Cedrés i Dani Castellano, i per sanció, de Mauricio Lemos. Un dels que sí que està en condicions és Javi Castellano. El veterà migcampista del planter canari va subratllar ahir la importància del duel de demà passat contra el Girona. «El primer partit serà una prova per a tots els equips per veure el nivell en què es troben. Serà especialment important la posada en escena», va dir.