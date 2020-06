El Bàsquet Girona encomana el repte del debut a la LEB Or a Carles Marco

Carles Marco, un exjugador històric de l'ACB, avalat pels 361 partits que hi va jugar amb equips com el Fòrum, el Joventut, el Caja San Fernando, el Lleó i el Manresa, que també presenta un destacat bagatge com a tècnic a la LEB Or, és l'escollit pel Bàsquet Girona per liderar el debut del club a la segona divisió espanyola des de la banqueta. Marco relleva un Àlex Formento que, com ell mateix va confessar dimarts, en el seu comiat, no comptava per al nou director esportiu, Jordi Pla. El nou preparador serà presentat avui mateix a Girona i ja començarà a treballar al costat del responsable tècnic en la confecció de la propera plantilla, en la qual s'espera que segueixin alguns dels jugadors que més han destacat aquest curs.

La vinculació amb l'entrenador català és per a les dues pròximes temporades prorrogable a una tercera, segons va explicar el Bàsquet Girona en un comunicat. Marco, format al planter de Sant Josep de Badalona i que va arribar a jugar a la Penya entre 2002 i 2005, a més de passar per Gijón, Sevilla, Manresa o Saragossa, deixa el Palència, on estava des 2019, per conduir l'ambiciós projecte que Marc Gasol està impulsant a Girona des de 2014, i que va agafar embranzida el 2017 amb la creació de l'equip sènior. El nou entrenador de l'equip farà 46 anys el setembre que ve i aquest any ha deixat el Palència al cinquè lloc de la classificació de la LEB Or, una competició que es va donar per acabada amb motiu de la pandèmia del coronavirus, amb l'ascens a l'ACB del Valladolid i el Gipuzkoa i sense descensos.

L'itinerari de Marco a les banquetes es va iniciar en el Bàsquet Manresa, on va desenvolupar tasques de tècnic assistent a l'ACB de 2011 a 2015. Després, a l'Oviedo, ja a la LEB Or, va iniciar el seu recorregut com a primer entrenador, vivint tres temporades al club asturià (2015-2018). Ahir al migdia el Palència, el club on ha entrenat aquesta temporada, va oficialitzar la seva sortida i poques hores més tard es confirmava el que ja s'intuïa des que dilluns la cadena COPE va revelar que Carles Marco era el tècnic que volia el Girona, i que l'operació estava molt a prop de concretar-se. L'exbase badaloní va escriure una carta de comiat als seguidors, directius i tècnics del Palència, on a banda de repartir agraïments, destacava que «aquest projecte i aquesta ciutat seguiran estant al nivell basquetbolístic que us mereixeu. Els entrenadors van i tornen, els jugadors també, però vosaltres hi estareu sempre».

Carles Marco, per tant, serà l'encarregat de liderar el retorn de Girona a la LEB Or, ara amb el jove club creat per Marc Gasol. Dotze anys després de la fallida de l'Akasvayu, que va deixar la ciutat orfe d'un bàsquet ACB amb qui havia compartit vint anys consecutius, el Sant Josep va agafar-li el relleu amb un any a LEB Bronze i tres més a LEB Or, gràcies a la compra de la plaça del Vic, fins que fruit dels problemes econòmics va desaparèixer el 2013 havent competit aquell darrer any a EBA.

Aquelles tres temporades a LEB Or, marcades per les penúries econòmiques, van ser molt bones a nivell esportiu: el Sant Josep va jugar les semifinals del play-off el 2011, i per la banqueta de Fontajau hi van passar tècnics destacats com l'exjugador Zan Tabak, Ricard Casas, ara segon de Pesic al Barça, i Borja Comenge.