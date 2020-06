Juanpe: «Potser la Lliga s'estreny en aquestes pròximes setmanes»

Juanpe Ramírez viu enguany la quarta temporada al Girona des que hi va arribar l'estiu del 2016 procedent del Valladolid. El canari tenia encerclada amb vermell la data de demà al calendari perquè tornava a casa, a la seva terra i amb la seva família per enfrontar-se a l'equip on es va formar. Tanmateix, el protocol marcat per La Lliga arran de la pandèmia de la COVID-19 farà que el retorn a casa sigui ben estrany per a Juanpe. «Anirem de l'aeroport a l'hotel, de l'hotel al camp i del camp a l'aeroport. No podré veure familiars ni amics», deia ahir Juanpe a l'emissora oficial del Las Palmas. Curiosament, demà farà 11 anys que Juanpe va debutar amb el primer equip del Las Palmas en un duel contra el Rayo.

Juanpe va explicar que el Girona juga amb la pressió d'haver de pujar «des del moment en què vam baixar l'any passat». «Tenim 11 partits per tornar on érem. Cada cop queda menys però tenim temps fins i tot de lluitar per acostar-nos als dos primers llocs, tot i que serà difícil perquè el marge és ampli. Tot i això, potser aquesta nova lliga s'estreny en poques setmanes», deia. El central diu que el vestidor «només pensa en l'ascens» i que ha vist tothom molt engrescat per intentar el repte en aquestes 11 jornades.