L'Uni Girona fitxa l'escorta paraguaiana Paola Ferrari

L'Uni Girona ha confirmat aquest matí la novena jugadora de la plantilla per a la pròxima temporada. Es tracta de l'escorta Paola Ferrari, nascuda el 1985 a Asunción (Paraguai). La jugadora té passaport italià i, per tant, ocuparà plaça comunitària.





?? ENS ARRIBA UN MISSATGE DES DEL PARAGUAI!! ???? pic.twitter.com/Y4rCFMm5nV — Spar Citylift Girona (@unigirona) June 12, 2020

Ferrari va jugar la temporada passada amb el Mann-Filter Stadium Casablanca. El seu debut com a professional va ser l'any 2000, amb només 15 anys, a la lliga del seu país. Va passar per la lliga universitària dels Estats Units, l'any 2003, i va aterrar a Espanya la temporada 2005-2006. Va aixecar el títol de lliga la temporada 2012-2013 amb Perfumerías Avenida.El director esportiu de l'equip gironí, Pere Puig , ha comentat que "amb la seva arribada sumem ja 9 peces. Finalment la plantilla serà més llarga del que havíem dit: serà de 10 o 11 peces si pugem una jugadora de la pedrera. És un resultat dels bons suports i la bona feina econòmica que està fent el club en aquests moments tan difícils.""Ferrari ja va fitxar per l'Uni Girona l'any 2013, però el contracte no es va poder dur a terme perquè es va lesionar de llarga durada. Des de llavors, ella havia volgut venir a Girona i nosaltres també teníem una espina clavada.""En diferents entrevistes hem comentat que Paola Ferrari no estava firmada. Per aclarir el tema, va ser de les primeres jugadores signades, però hi havia una clàusula fins a 30 de juny que permetia al club rescindir aquest contracte unilateralment. Ho hem volgut pensar bé, mirar si l'equip quedava estructurat en totes les posicions, i finalment hem decidit no exercir aquesta clàusula i el contracte tindrà validesa. És per això que preferíem dir que no estava signada."Amb Paola Ferrari l'Uni Girona compta amb nou jugadores per a la temporada vinent: Sonja Vasic