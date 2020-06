Martí: «És vital guanyar»

Gairebé tres mesos després que la pandèmia de la COVID-19 aturés l'activitat, l'entrenador del Girona, Pep Lluís Martí, va atendre ahir els mitjans de comunicació en una conferència de premsa virtual en què el tècnic va parlar força clar. Més del que ho feia abans de l'aturada, quan solia driblar amb facilitat i recórrer als tòpics. Al marge de revelar que tant Àlex Granell com Joaquín Zeballos arrosseguen problemes físics i són molt dubtosos per jugar demà a Las Palmas, Martí va voler fer especial incisió en dos aspectes. El primer, que les 11 jornades que vénen ara són «com començar una Lliga de zero, com un Mundial» en què les dinàmiques d'abans no serviran. L'altre, la transcendència que adquireix en aquest moment de la temporada començar amb bon peu. Per a Martí, guanyar el primer partit demà al Gran Canària «és vital», però no només això. El mallorquí considera clau fer «una bona primera setmana» per a l'estat anímic del grup. L'extècnic del Tenerife també ha fet comptes i ha vist que el Girona és «l'únic equip que jugarà tres partits en set dies i els rivals sempre tindran un dia més de descans».



l'equip



«Des del primer dia, els jugadors han tingut una predisposició extraordinària. Futbolísticament i físicament estan molt bé. No és la millor pretemporada possible però anímicament els futbolistes tenen una moral tremenda per tornar a demostrar la sensació de ser un equip sòlid, valent i ambiciós i que vol anar cap a l'objectiu marcat».



el calendari



«Serem l'únic equip que jugarà tres partits en set dies. És el calendari que ens han donat i som conscients que tots els rivals que tindrem podran descansar un dia més que nosaltres. Tot i això no hi ha excuses i veig l'equip preparat tant físicament com mentalment per encarar el reptes».



els primers partits



«És vital començar amb una victòria i sobretot fer una bona primera setmana per entrar en una dinàmica positiva que ens ajudi a dur més bé aquest calendari tan exigent. Una primera victòria ens permetria entrar en un estat anímic bo i això és un aspecte molt important. Hi dono un gran valor».



risc de lesions



«Demà (per avui) veurem com es troben i si poden viatjar l'Àlex Granell i en Joaquín Zeballos, que han tingut alguna molèstia. Els jugadors tenen més risc de lesionar-se quan competeixen per la tensió. Ho anem treballant però és veritat que amb tan poc temps de feina i un nivell d'exigència tan elevat, és preocupant. Ho podem mirar de gestionar amb els cinc canvis i una plantilla àmplia. Hi haurà molta competitivitat i a més amb la calor que farà, m'amoïnen les lesions. Per això necessitarem tota la plantilla».



les dinàmiques d'abans



«No serviran. Comença una lliga de zero, un campionat d'onze partits en què disposarem de 23 futbolistes a la banqueta i es podran fer cinc canvis. Una mica com un Mundial. Hem de començar bé la setmana per agafar la bona ratxa, si és així, ho notarem en la moral del grup. L'equip que sigui capaç de començar a oferir la millor versió i guanyar molts punts, agafarà la ratxa bona en el moment decisiu de la temporada en què es decideix absolutament tot».



sense públic



«Com a professionals ens agradaria més jugar amb públic. És més motivador. La gent és l'essència del futbol i la comunió amb l'afició és molt important. Tanmateix, per davant de tot hi ha la salut. Hem passat moments molt difícils tots. Tant de bo es pugui jugar amb públic però sempre amb la salut per davant».



valery fernández



«Brandon estava en el millor moment. Havia agafat la nostra idea de joc. Era important i ens feia falta però no hi ha excuses. Valery és més un jugador de banda, no és un davanter com Brandon. Ha completat tots els entrenaments i no ha notat cap molèstia. És un jugador més que ens donarà verticalitat, velocitat i potència. L'hem d'aprofitar».



el las palmas



«No m'espero un equip diferent del d'abans de l'aturada. Són el segon equip amb més possessió de la categoria. Sentirà les possibilitats d'acostar-se al play-off. Em preocupo més que nosaltres siguem un equip solidari, agressiu i ambició. Ells tenen jugadors que surten de fora i poden anar per dins amb una gran capacitat per combinar. Intentarem aprofitar els espais».



els primers minuts



«Tinc la sensació que l'equip que s'avanci al marcador podrà dominar més el partit. I més amb els cinc canvis permesos. Serà important entrar molt bé al partit però també marcar primer. He intentat explicar-los que estiguin molt concentrats i que autogestionin bé la sensació de no trobar el públic. Cal entrar perfectament al partit perquè si no, farem tard segur».

avantatge visitant?



«A Alemanya ha passat que hi ha més victòries visitants. Tant de bo ens passi demà. La nostra meta és guanyar tants partits com sigui possible. El factor pilota aturada també s'ha vist a la Bundesliga que és determinant. Intentarem aprofitar-lo».