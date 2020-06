«Comença un torneig d'escacs i cal ser llestos amb les peces»

L'entrenador del Las Palmas, Pepe Mel, té els mateixos dubtes i incerteses que qualsevol altre tècnic de la categoria amb la represa de la Lliga. Mel, però, amb l'afegit que el seu equip ha de fer un piló de quilòmetres cada desplaçament. El tècnic madrileny va equiparar les 11 jornades que resten per acabar la Lliga a un torneig d'escacs. «En un torneig tan curt haurem de posar els que entrenin i competeixin més bé. Es converteix una mica en un torneig d'escacs i cal ser llest a l'hora de moure les peces. És important considerar els cinc canvis i tenir gent fresca quan el partit s'estigui morint», assenyalava.

L'extècnic del Betis i el Deportivo, entre d'altres, reconeixia els dubtes que té al voltant de quin rival es trobarà avui. «Tots coneixem els jugadors importants que té el Girona i com pensa el seu entrenador. Ara bé, tot és excepcional per a tothom», deia. Mel va reflexionar també sobre els viatges que haurà de fer el Las Palmas en tan pocs dies. «Farem una bogeria de quilòmetres. Els que juguin un partit no podran fer-ho el següent, perquè difícilment podran entrenar-se per preparar-lo. No ens queixem. Està muntat així», deia.