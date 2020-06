La FCF proposa la prescripció de les sancions pendents de fins a quatre partits

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol ha aprovat traslladar als comitès de competició i de disciplina esportiva la proposta de prescripció de les sancions lleus pendents de compliment per als federats i federades tant de futbol com de futbol sala. L'acord, adoptat en la reunió corresponent al mes de juny, planteja donar per complertes totes les sancions de suspensió de quatre partits o menys, o inhabilitacions de fins a un mes. La mesura preveu la prescripció de les sancions imposades de forma prèvia a la declaració de l'estat d'alarma a causa de la covid-19. Tanmateix, engloba els afiliats i afiliades que no haguessin començat a complir sanció.