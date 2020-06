El juvenil Pedri és la gran sensació del Las Palmas

Amb Rubén Castro ja en la recta final de la seva carrera i Jonatan Viera a la Xina, el Las Palmas s'aferra a la joventut de Pedri per somiar redreçar la situació i poder aspirar a lluitar per pujar. El juvenil és un dels nois del planter canari a qui Pepe Mel va dir, ara justament fa un any, que donaria l'alternativa aquesta temporada. Fabio, Benito Ramírez, Kirian o Cedrés han entrat amb força a un equip que s'ha refugiat en el planter després de dos intents fallits per tornar a Primera que han fet rebaixar el pressupost de manera dràstica.

Pedri, però, és un cas a part. El 9 de juny de l'any passat, Mel deia en la conferència de premsa prèvia a l'últim partit de Lliga contra el Numància que «hi hauria un juvenil del qual sentirem a parlar» la temporada vinent. No s'equivocava. Durant la pretemporada ja va començar a brillar. «No he vist res mai res igual», deia el capità Aythami Artiles. A principis de setembre, el Barça ja l'havia fitxat a canvi de 5 milions d'euros. Ja com a cedit pel Barça ha jugat aquesta temporada 27 partits, ha marcat tres gols i repartit quatre assistències.