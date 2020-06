L'escorta Paola Ferrari (Mann Filter) s'afegeix al projecte de l'Uni Girona

L'escorta Paola Ferrari, que aquesta temporada l'ha acabada al Mann Filter, completa el joc exterior de l'Spar Citylift Girona per a la temporada que ve. La jugadora de Paraguai, amb passaport italià, medeix 1,78 metres i té una diltada experiència al primer nivell. El seu debut com a professional va ser l'any 2000, amb només 15 anys, a la lliga del seu país. Va passar per la lliga universitària dels Estats Units, l'any 2003, i va aterrar a Espanya la temporada 2005-2006. Va aixecar el títol de lliga la temporada 2012-2013 amb el Perfumerías Avenida.

Aquest curs, al Mann-Filter, hi havia acreditat una mitjana d'11 punts per partit, un 38% en triples i 13,8 de valoració. Pere Puig, director esportiu de l'Uni, explicava ahir que «amb la seva arribada sumem ja 9 peces. Finalment la plantilla serà més llarga del que havíem dit: serà de 10 o 11 jugadores si en pugem una de la pedrera. Això és resultat dels bons suports i la bona feina econòmica que està fent el club».

Ferrari ja va fitxar per l'Uni Girona l'any 2013, però el contracte no es va poder dur a terme perquè es va lesionar de llarga durada. Des de llavors, ella havia volgut venir a Girona «i nosaltres també teníem una espina clavada». Ferrari és la novena jugadora d'un equip format per Vasic, Chelsea Gray, Palau, Araújo, Helena Oma, Eldebrink, Reisingerova i Elonu.