La primera etapa d'una marató que cal començar amb bon peu

És possible arribar a l'ascens directe estant a 8 punts del segon classificat i restant només 11 partits en joc? Segurament ara hi ha més opcions que abans de l'aturada. Ningú diu que sigui bufar i fer ampolles, només faltaria, però la interrupció de la competició per culpa de la pandèmia de la COVID-19, en teoria, pot canviar algunes coses. Han estat unes setmanes complicades per a tothom, en què el futbol ha passat a ser absolutament el menys important. Tot i això, la voluntat de la Lliga per evitar cancel·lar la temporada ha fet que finalment la competició es reprengui. Ho fa amb unes circumstàncies i condicions diferents de les de fa tres mesos i que podrien influir en l'esdevenir de la Lliga. Sense anar més lluny, avui el Girona jugarà a l'estadi de Gran Canària contra el Las Palmas sense públic. Un factor, l'afició, que sempre sol donar un plus a l'equip local i que, a partir d'ara, desapareix. El Girona va viatjar ahir a terres canàries amb 23 jugadors a la convocatòria. Aquesta és una altra de les novetats que pot fer decantar la balança cap als equips amb més fons d'armari. I és que en aquestes darreres 11 jornades, es permetrà inscriure 23 jugadors a l'acta i fer cinc substitucions.

El Girona va aterrar a Las Palmas sense Brandon Thomas, Granell, Zeballos i Rivera, lesionats ni els sancionats Samu Sáiz i Brian Oliván. La missió és clara i així ho ha transmès Martí d'ençà que ha pogut tornar a treballar amb els seus homes. «És vital guanyar per començar amb bon peu», deia dijous. Per al mallorquí aquest segon tram de Lliga és «com una lliga nova» en què «l'estat anímic» serà determinant. Vet aquí doncs la importància de començar amb un bon resultat avui al Gran Canària abans de rebre dimarts el Racing de Santander a Montilivi.

Martí haurà d'innovar un mig del camp nou. Sense Granell ni Rivera, tot fa pensar que Diamanka pot ser l'escollit per jugar al costat de Gumbau. Jozabed és l'altra alternativa, tot i que a la llista també hi ha entrat el jove del planter Ibrahima Kebé. L'onze que presentarà Martí avui és una veritable incògnita. Els estats de forma d'abans de l'aturada han canviat però, en aquest sentit, el tècnic té un ventall força ampli on triar. Així, a part de Gumbau, tenen el lloc segur a l'onze Juanpe, Mojica, Borja García i Stuani. També Maffeo té tots els números de ser a l'equip.

Això sí, Martí haurà de gestionar tan bé com pugui els minuts dels seus jugadors per tal que estiguin frescos i bé de cames per a encarar tants partits consecutius. En aquest sentit, el tècnic ha citat avui dos joves del planter com Pau Víctor i Kebé, per si fa falta. També és a la llista Valery Fernández, després de lesionar-se al juliol a Anglaterra. El de l'Escala ja va demostrar la temporada passada a Primera tenir qualitat i atreviment per ser un jugador important a l'equip. Caldrà veure a ara com està físicament i si Martí hi confia.

Mentrestant, el Las Palmas es pren el partit d'avui com una revàlida que li permeti reenganxar-se a la lluita pels play-off. Pepe Mel no pot disposar avui amb els lesionats Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Dani Castellano, Drolé i Cedrés, així com el sancionat Mauricio Lemos. Tot i això, el conjunt canari compta amb molta pólvora en atac amb el veterà Rubén Castro, que estan molt ben assistits per jugadors de molta qualitat i mobilitat com Tana, Aridai, Fede Varela, Narváez i Pedri.