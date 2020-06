Setién confirma que Messi està a punt per Mallorca

97 dies després tornarà a l'acció el Barça, el líder de Laliga Santander, per enfrontar-se aquesta nit al Mallorca a Palma (22.00), un territori amic, on ha guanyat nou dels deu últims partits disputats, però davant d'un rival que defensa les seves opcions de permanència. Tot apunta que a l'equip de Quique Setién li ha anat molt bé aquest descans. Per començar tornarà a comptar amb Luis Suárez, descartat pràcticament per a la Lliga després de ser intervingut al gener d'una lesió al genoll.

L'uruguaià serà el gran reforç per als catalans. Un jugador capital per a les aspiracions del Barça, que ho havia fiat tot a Leo Messi. L'argentí, que va tenir lleus problemes físics durant els primers entrenaments, està plenament recuperat, tal com va confirmar ahir Quique Setién en la roda de premsa prèvia virtual. El tercer component del trident, Antoine Griezmann, admet que necessitava descansar, que feia molt temps que no podia descansar tant de temps i torna «al màxim».

La tripleta de davanters del Barça ha garantit 38 gols en aquest curs de Laliga (19 de Messi, 11 de Suárez i 8 de Griezmann) i això que amb prou feines han jugat junts el terç de partits. Torna el Barça a Palma vuit anys després de la seva última visita (2-4 l'11 de novembre de 2012), amb gols de Xavi, Tello i Messi, amb un doblet, aquells dos gols van permetre a l'astre argentí superar els registres golejadors de Pelé en un any natural (75). A Messi li prova l'estadi balear. A Son Moix va marcar el seu primer gol a domicili en partit oficial de blaugrana el 2006.