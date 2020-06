Sarrià i Bordils començaran la lliga de Divisió de Plata el 26 de setembre

El Sarrià i el Bordils començaran la lliga de Divisió de Plata corresponent a la temporada 2020/21 el proper dissabte 26 de setembre. Si l'evolució de la pandèmia continua sent positiva, la Federació Espanyola compta que tots els seus tornejos podran arrencar amb relativa normalitat a la tardor. De fet, ahir en la seva assemblea general, es va aprovar que el 2 de setembre es disputi la Supercopa masculina, i que la lliga Asobal arrenqui el cap de setmana del 5-6. La Divisió de Plata començaria una mica més tard, l'últim cap de setmana de setembre, i ho faria amb un canvi en el sistema de competició. Cal apuntar aquí que la crisi sanitària va obligar la Federació a donar per acabades les lligues i que, en el cas de la segona divisió, es van anul·lar els descensos i, en canvi, es van aprovar sis ascensos, per la qual cosa s'amplia el número d'equips que hi competirà, de setze a vint. El Cisne i el Villa de Aranda han pujat a l'Asobal, però de la màxima categoria no caurà ningú. Tampoc cap equip baixarà de Plata a Primera Nacional.

Els sis equips que han pujat a Plata es van designar en base a un coeficient de punts en funció dels partits que s'havien disputat abans que s'anul·lessin les competicions per culpa de l'expansió del coronavirus. En concret es tracta de l'Embutidos Lalinense (Grup A), l'UBU San Pablo (Grup B), el Trapagarán (Grup C), el Sant Martí-Adrianenc (Grup D), el Playasol Eivissa (Grup E) i l'iKasa Madrid (Grup F). Caldrà veure també si tots els equips que aquest any eren a la segona divisió de l'handbol espanyol troben els recursos necessaris per mantenir-s'hi. Per exemple, ja s'ha fet oficial que l'Horneo Sporting Alacant, de Primera Nacional, es permuta la plaça amb el Palma del Río. Quedarà inclòs al grup del sud i, almenys en la primera fase, no serà rival del Sarrià ni del Bordils.

Perquè un altre dels punts destacats de l'assemblea d'ahir va ser l'aprovació del canvi del sistema de competició. La Divisió de Plata ja no es farà amb dues voltes de tots contra tots, sinó que dividirà els equips en dos grups de deu. Els dos representants gironins i la resta de catalans (Barça B i Sant Martí Adrianenc) competirien al grup A amb rivals de Galicia, Cantàbria, Balears i Castella Lleó: UBU San Pablo Burgos, Teucro, Novás, Lalinense, Torrelavega i Eivissa. Màlaga, Antequera, Zamora, Trapagarán, Amenábar, Alcobendas, Ikasa Madrid, Ciudad Real, Sporting Alacant i Còrdova serien els clubs ubicats en el grup B. Els cinc primers classificats de cada conferència s'uniran en la segona fase per lluitar per l'ascens; els cinc últims faran el mateix però, en aquest cas, per evitar el descens a Primera Nacional.

La Lliga Sacyr ASOBAL, que es disputarà finalment en format de tots contra tots, després de l'acord assolit divendres entre la Federació Espanyola i la patronal de clubs, arrencarà per la seva banda el proper 5 de setembre, segons el calendari aprovat ahir. Tres dies abans de l'inici de la Lliga, que conclourà el 5 de juny, es disputarà la final de la Supercopa d'Espanya, que enfrontarà el 2 de setembre en una seu encara per determinar a Barça, vigent campió de Lliga i de la Copa de Rei, amb el Benidorm, vigent subcampió de Copa. Aquest torneig canviarà de format i no estarà obert com fins ara als equips de Divisió de Plata.