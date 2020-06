El Barça aprofita l'aturada per convèncer amb el seu joc i consolidar el lideratge

Al Barça de Quique Setién l'aturada per la COVID-19 li ha donat una bola extra. Una nova normalitat en què el seu equip ha pogut descansar, buscar solucions als seus problemes estructurals de joc i afegir elements a la causa, com en el cas de Luis Suárez.

Tot i ser líder, el seu joc no convencia, però el 0-4 a Mallorca ha ofert nous arguments i ha permès al Barça augmentar la distància amb el Reial Madrid, ara a cinc punts.

la sortida de la pilota



Era una de les grans assignatures pendents que tenia el Barça i Setién ha pogut treballar aquesta faceta fonamental per a la creació de joc. A Mallorca, va tornar a ser reconeixible la sortida des de Ter Stegen, als centrals, amb els carrilers oberts i el migcampista oferint-se.



torna la pressió



Que el Barça va anar a buscar el partit des del minut u no és una frase gastada, sinó que a Mallorca va ser una realitat. La pressió avançada va permetre als blaugrana recuperar prop de l'àrea de Reina i a Arturo Vidal marcar als 64 segons de començar el partit.



el gol d'arturo vidal



No és titular, però acumula set gols a la Lliga. El de dissabte a la nit, important pel que va suposar. El xilè, disposat a abandonar el Barça si no té protagonisme, va rebre l'afecte del seu entrenador i aquest va respondre amb gols. Pot ser un jugador fonamental per a la recta final de la temporada. Físicament està com un tret.

messi, com sempre



El barcelonisme va contenir la respiració quan es va anunciar que tenia una sobrecàrrega muscular, però es va recuperar a temps i en la seva estrena, amb nou look, va anar de menys a més. Sense signar un enorme partit va repartir dues assistències i va marcar el 0-4 amb què es va tancar el marcador. Ha fet 20 gols en el campionat.



ter stegen



Va tornar a ser un dels destacats. Juga amb els peus com els àngels i va oferir dos grans intervencions per acabar amb la persistència de Take Kubo, el millor dels mallorquins.



Braithwaite s'estrena



El danès va oferir el que s'espera d'ell (treball en la pressió, moltes pilotes recuperades ...), però també va exercir de nou. Va anotar el 2-0 en capturar una pilota perduda a l'àrea i batre Reina de primeres.



la titularitat d'araújo



El central uruguaià va ser la gran sorpresa de Setién en l'alineació. Sancionat Lenglet, sense ritme Umtiti, Araújo, un puntal a l'eix central en l'equip filial, va formar parella amb Piqué i va ser molt solvent, tot i que va tenir algun problema quan es va mesurar amb Kubo. Fins i tot va estavellar una pilota al pal de la meta mallorquinista.



el retorn de suárez



El charrúa pràcticament estava fora de combat per la Lliga després de sotmetre's a una operació al genoll el passat mes de gener. Quatre mesos de baixa que el deixaven sense opcions pel que restava de temporada, però l'aturada per la COVID-19 li ha donat una nova oportunitat. El Barça té el seu killer, un nou argument per creure que tot és possible.