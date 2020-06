Diamanka arriba a temps

«Tinc la sensació que hi ha jugadors que potser no estaven fent la temporada que voldrien o que nosaltres esperàvem i que faran un pas endavant. És com si comencessin de zero. Algun ens sorprendrà i ens donarà rendiment important». Són paraules de Quique Cárcel ara fa un mes quan es començava a perfilar que la competició es reprendria i s'acabaria. El màxim responsable esportiu del Girona era i és conscient que alguns jugadors no han ofert encara tot el potencial que tenen pel motiu que sigui. Cárcel va confeccionar una plantilla de luxe a l'estiu amb l'objectiu de tornar a Primera però l'ascens directe és lluny i el play-off no és cap garantia de res. Per aquest motiu, Cárcel, Martí i la parròquia blanc-i-vermella confia que homes com Diamanka, Gallar, Jozabed o Samu Sáiz facin un pas endavant i marquin diferències en aquesta represa de la competició. De moment tot just s'ha jugat un partit però ja n'hi va haver prou per veure que Diamanka ha canviat el xip i pot aportar d'aquí a final de curs.

Diamanka va ser un dels fitxatges més destacats del Girona l'estiu passat. El senegalès era un dels jugadors més cobejats de la categoria després de dues bones temporades amb grans números al Numància. Desplegament, intel·ligència tàctica, arribada i gol eren qualitats que havia ensenyat a Sòria i que van fer que el Girona superés l'oferta econòmica de l'Oviedo per endur-se'l a Montilivi. La temporada però, no va començar bé per a Diamanka. El senegalès es va mostrar tou i irregular amb Juan Carlos Unzué i arran de l'arribada de Pep Lluís Martí va perdre minuts i confiança. A més a més, quan el tècnic li va donar l'alternativa, va oferir la seva versió més errràtica. Semblava un jugador perdut però a Las Palmas va demostrar que el Girona pot haver-lo recuperat.

El darrer partit de Diamanka havia estat precisament a Canàries, al camp del Tenerife on una errada seva va costar el gol de la derrota (1-0). Tanmateix, a Las Palmas, es va veure un altre Diamanka. L'ex del Numància va assegurar les primeres passades i a mesura que van anar passant els minuts va créixer tant amb pilota com sense. Correcte defensivament amb alguna acció de mèrit, de les seves botes va néixer l'única jugada de perill del Girona de tot el partit.

Va ser només un partit però qui sap si Diamanka és un dels jugadors de qui Cárcel va dir que no estaven vivint la seva millor temporada i que esperava que fessin un pas endavant.

Si la cara va ser Diamanka, la creu se la va quedar un Gallar que no hi ha maneres que trobi la seva millor versió. A Las Palmas, el vallesà va estar desaparegut molts minuts i quan va aparèixer no va encertar en la presa de decisions. Gallar és un altre dels jugadors dels quals tothom esperava més però de moment a Las Palmas va evidenciar que l'aturada no li ha servit per fer regenerar-se i començar a demostrar la seva qualitat. L'ex de l'Osca té deu jornades per endavant per intentar sumar en aquesta cursa exprés cap a l'objectiu tan desitjat.