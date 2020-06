El Girona jugarà a Màlaga el diumenge 28 de juny (2/4 de 8)

La Lliga va fer públics ahir al vespre els horaris de la 36a jornada de la Lliga Smartbank i de la 32a de la Lliga Santander. Així, el Girona ja sap que haurà de desplaçar-se al camp del Màlaga el diumenge dia 28 per jugar a 2/4 de 8 del vespre (19.30). A la Lliga Santander, el Barça haurà jugat el mateix dia una mica abans, a les cinc de la tarda a Balaídos contra el Celta. Per dissabte a la nit quedarà el plat fort de la jornada amb la visita del Reial Madrid a l'RCD Stadiuem per enfrontar-se a l'Espanyol.

Amb els que van conèixer-se ahir, el Girona ja sap els horaris de les properes quatre jornades. Demà rebrà el Racing a Montilivi (21.45), divendres visitarà l'Elx (19.30), la setmana entrant, rebrà el Numància el dimecres de Sant Joan (19.30) i el dissabte es desplaçarà a La Rosaleda per enfrontar-se al Màlaga (19.30). El següent compromís del conjunt que entrena Pep Lluís Martí serà a Montilivi contra el Saragossa, molt possiblement el divendres 3 de juliol.