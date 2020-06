Les imatges del partit del Girona al camp del Las Palmas, el primer del «nou futbol» després de la pandèmia de la COVID-19

El Girona va viure dissabte a Las Palmas una jornada ben diferent del que fins ara estava habituat. El conjunt blanc-i-vermell va estrenar el «nou futbol» a terres canàries on va arribar divendres al vespre. Abans, durant i després, l'expedició gironina va seguir fil per randa l'estricte proptocol de seguretat marcat per la Lliga i pel Comitè Superior d'Esports. Mascaretes i guants a les banquetes, distància de seguretat entre els jugadors suplents i cap encaixada de mans ni amb els futbolistes del Las Palmas ni amb els quartet arbitral. També a la llotja, els representats del club gironí, Delfí Geli, Quique Cárcel i Helena Sanjosé van haver de dur la mascareta i estar separats per uns quants seients. Al final del partit, la conferència de premsa de Pep Lluís Martí i José Mel va ser virtual.