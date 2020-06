L'Almeria s'allunya i el Mirandés s'acosta per darrere

Malgrat esgarrapar un empat del camp del Las Palmas dissabte al vespre i retallar un punt respecte Al Saragossa, que marca l'ascens directe, la jornada no va ser positiva per al Girona. Dissabte mateix, els de Pep Lluís Martí van veure com l'Osca feia els deures i s'enduia els tres punts del camp del Màlaga (1-3). De la mateixa manera, ahir, un altre dels rivals directes dels gironins per l'ascens directe, l'Almeria, tampoc va fallar i es va imposar per la mínima a Albacete. Dos resultats que fan que aragonesos i andalusos es distanciïn a 5 punts del Girona i se situïn a només dos del Saragossa. Per acabar-ho d'adobar, la cosa s'estreny per darrere amb el triomf del Mirandés que se situa amb 45 punts, a tres dels gironins. Encara bo que el Cadis va evitar que el Rayo Vallecano s'endugués la victòria del Ramón de Carranza. El líder continua a 9 punts d'avantatge doncs del Girona mentre que els madrilenys mantenen el setge per una posició de play-off, tot i que de moment són a quatre punts del conjunt que perpara Pep Lluís Martí.