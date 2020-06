La Nucia acull per primer cop un partit de Primera Divisió

El Sevilla visita aquesta tarda (19.30 h) l'Estadi Olímpic Camilo Cano, seu habitual de La Nucia a Segona B, on el Llevant jugarà com a local fins a final de temporada. Els de Julen Lopetegui tenen l'objectiu de consolidar-se a la tercera posició per anar a la Champions. Per la seva part, el Betis rebrà un crescut Granada (22 h).