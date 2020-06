Oriola: «A la fase final no hi ha marge d'error»

Oriola: «A la fase final no hi ha marge d'error» kai försterling/efe

L'ala pivot del Barça Pierre Oriola va dir que a la fase final de la Lliga Endesa a València «qualsevol equip pot guanyar» perquè «no hi ha marge d'error». Per tant, «caldrà donar el màxim a cada partit». «Potser el Barça, Madrid, Baskonia i València estem acostumats a jugar dos o tres cops per setmana, però tots comencem de zero», afegia.