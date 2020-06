El Racing arribarà cuer i en clara depressió a Montilivi

Poc més de 72 hores després del partit de dissabte a Las Palmas, el Girona torna a la feina demà mateix. Serà contra el Racing de Santander en l'estrena del nou futbol a Montilivi. Pep Lluís Martí i els seus confien fer bo el punt sumat a Canàries superant el cuer de la classificació. Els càntabres arribaran a l'estadi després de patir dissabte una altra decepció al Sardinero contra el Lugo (1-2) que els enfonsa una mica més a la cua de la classificació.

Contra el Lugo, com un bon grapat de cops aquest curs, el Racing va avançar-se al marcador i va gaudir d'ocasions per ampliar l'avantatge. Tanmateix, al primer contratemps, l'equip es va fondre com un glaçó i va servir els tres punts al Lugo. Pintava bé el partit per al Racing quan Álvaro Cejudo va fer l'1-0 a la primera part. Ja a la represa però, l'expulsió, per doble amonestació del central Manu Hernando (m.56) va condemnar els de José Luis Oltra. En la jugada després de l'expulsió, el Lugo va empatar i al cap de ben poc, va fer el segon per sumar tres punts claus per a la salvació que, de passada, ensorren les esperances del Racing.

Els càntabres, doncs, arribaran últims a Montilivi cuers a 8 punts de la permanència. A més a més no podran comptar amb Manu Hernando, el jove central cedit pel Reial Madrid que s'havia convertit en indiscutbile des que va arribar al mercat d'hivern. Per contra, Oltra recuperarà un dels seus millors homes, el lateral Buñuel. A la primera volta, el Girona va imposar-se amb claredat al Sardinero per 0-3 encara amb Juan Carlos Unzué com a entrenador a la banqueta. Stuani, Granell i Gumbau van ser els autors dels gols del conjunt gironí contra un Racing que va fer dos pals.