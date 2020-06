Amb Valery i Kebé, el Girona ja ha fet servir 27 jugadors aquesta temporada

Valery Fernández era un home feliç dissabte al vespre. Va ser tot just mitja horeta mal comptada en la qual amb prou feines va participar i no va tenir la incidència que li hauria agradat, però deu mesos després de la greu lesió de genoll patida a Anlgaterra durant la pretemporada, la sensació de joia el va invair. A Las Palmas van ser els primers minuts de la temporada per a un Valery del qual Pep Lluís Martí va dir que havien «d'aprofitar» i que confia créixer, tant físicament com pel que fa a confiança, amb el pas dels pròxims partits.

A l'expedició de tornada cap a Girona, Valery no era l'únic home feliç. N'hi havia un altre de ben cofoi, Ibrahima Kebé. El jove migcampista del filial va tenir l'oportunitat d'estrenar-se amb el primer equip i gaudir així dels seus primers minuts al futbol professional. Kebé, de 19 anys, va entrar al camp a la segona part per substituir l'amonestat Diamanka. El malià va fer gala del seu físic per guanyar diversos duels contra jugadors canaris, tot i que també va perdre una pilota al mig del camp fruit d'un excés de confiança. Amb les baixes per lesió de Granell i Rivera, Kebé continua sent l'únic recanvi natural per a fer de pivot al mig del camp per a Pep Lluís Martí, que veu Jozabed un jugador de caire més ofensiu.

Amb Valery i Kebé, el Girona ja ha fet servir enguany 27 jugadors a la Lliga. Una xifra altíssima que encara es pot engreixar més perquè Joaquín Zeballos i Santi Bueno encara no han debutat a la competició regular. A part dels dos uruguaians encara inèdits, Martí també té entrenant aquests dies d'altres joves del planter com Ilyas, Turmo i Pau Víctor. En aquest sentit, el futbolista que més partits ha jugat aquesta temporada fins ara és Stuani. L'uruguaià acumula 2.380 minuts repartits en 27 partits. Rere seu, hi són Granell amb 2.373 minuts en 29 partits, Maffeo (2.284 en 28 duels) i Borja García (2.226 en 29 partits). El cinquè jugador més utilitzat fins ara és Gumbau.

Entre els jugadors que han tingut minuts aquesta temporada a la Lliga hi ha homes que ja no són a la plantilla com Marc Gual o el Choco Lozano. A més a més, durant les primeres jornades Jofre Cherta, Pau Resta i Bounou van anar convocats algun partit, així com Carlos Martínez, ja més entrada la temporada. Cap però, va tenir minuts.