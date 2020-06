«Estic convençut que l'equip estarà on mereix al final de temporada»

Més de deu preguntes, amb les seves pertinents respostes, va haver d'esperar Pep Lluís Martí per valorar el partit que el seu equip disputarà aquesta nit a Montilivi amb el Racing. El balear, pacient i educat, va oferir el seu punt de vista a totes i cadascuna de les observacions dels periodistes, decidits a preguntar, més que pel present, pel passat més recent. La pobra imatge de dissabte a Las Palmas encara porta cua i Martí va haver d'enfocar-ho des d'una perspectiva optimista. És més, es mostrava «convençudíssim» que el Girona se'n sortirà i acabarà pujant, sigui de manera directa o a través del play-off. I tampoc té dubtes que la victòria es quedarà a casa, malgrat avisar dels perills del cuer, un equip «valent» i també «necessitat» que arriba amb moltes urgències.



la baixa de brandon



«Ens quedem sense algunes de les seves virtuts, però ho solucionarem fent jugar d'altres jugadors. Funcionarem amb maneres diferents, no només amb una. Sobretot és important tenir agressivitat, ser intensos en la pressió, disposar de presència a dalt per finalitzar i gaudir d'ocasions».



preocupació?



«No estic preocupat, el que estic és molt confiat. Convençudíssim que l'equip estarà on mereix al final de temporada i que aconseguirà el seu objectiu. Tot és un procés i es pot interpretar d'una o altra manera. A Las Palmas vam estar molt bé defensivament. Però ja és passat. El que em preocupa és el present, i això vol dir guanyar el Racing de Santander».



els lesionats



«Rivera i Granell van millorant, han pogut entrenar gairebé tota la sessió amb el grup. El procés d'en Joaquín (Zeballos) és més lent. Demà tornem a entrenar abans del partit i llavors veurem si la seva incorporació és o no possible, si els hem de forçar i hi podem comptar».



com està la plantilla?



«La meva versió és que l'equip, mentalment, just quan va acabar de jugar el dissabte ja estava pensant en el Racing. Està molt mentalitzat, implicat i amb molta confiança en les seves possibilitats. Ho estic valorant dia rere dia, això és el que tots em transmeten. Estic convençut que els tres punts tornaran a estar amb nosaltres. No podem pensar en què hem fet fins ara, sinó centrar-nos en quina ha de ser la nostra feina».



és vital la victòria?



«Seria important guanyar el Racing si també ho haguéssim fet el dissabte passat. No tenim cap altra cosa al cap que guanyar. Com he dit, el Las Palmas ja és passat. Tenim molt clar què és el que hem de fer per aconseguir la victòria. Ho farem i guanyarem».



aspecte mental



«El físic és important, però l'ideal és que el jugador estigui ja preparat pel partit següent un cop acaba de jugar. Que desconnecti en moments puntuals, però després l'hem d'ajudar perquè estigui preparat. Des del primer dia sabem que cada dos per tres estarem ara competint. A la ment del vestidor només existeix el Racing de Santander. No pensem més enllà ni el que ha succeït abans d'això».



el 0-0 a las palmas



«No m'agrada donar voltes a un partit que ha acabat, però per respecte, respondré de nou. Defensivament vam estar bé, mostrant-nos com un equip ordenat. Potser ens va faltar atreviment. Vam ser seriosos, sense cometre cap error. Però s'ha de recordar que el rival també juga».



pressió per pujar

«Tots som molt conscients de què és el que volem. Com he dit, aconseguirem el nostre objectiu. Quan abans arribi, molt millor. No sé quan, si més aviat o més tard. Però per això guanyarem primer al Racing. Ho hem de fer».



l'última jornada



«L'Almeria va guanyar, però hauria pogut perdre a la primera meitat. Això demostra la igualtat enorme d'aquesta categoria. Hem de ser conscients d'això i que és la qualitat de cada jugador el que determina els partits. Mira el que li va passar al Saragossa. No podem cometre els mateixos errors. Ens ve el Racing, el partit més important fins ara de la temporada. Hem d'estar capacitats i també preparats».



racing



«És un equip molt valent, com el seu entrenador. Em va dirigir a mi fa uns anys. Buscarà la victòria des del principi. Està acostumat a jugar amb cinc defenses, ens exigirà molt. Hem d'estar molt ben col·locats i atents. El que es pugui avançar al marcador hi tindrà molt més a dir. És un equip que sol jugar amb cinc al darrere, quatre al mig i un sol davanter. Ens vindrà a pressionar a dalt i no ens deixarà jugar»



ibra i valery



«L'Ibra és un noi que l'altre dia a Las Palmas va disposar de la seva oportunitat. Les seves característiques, per dir-ho d'alguna manera, ens faltaven al mig del camp i ens va ajudar. Si recuperem en Christian Rivera i també en Granell, veurem quines opcions tenim amb ell. I d'en Valery, dir que necessitem que vagi agafant el ritme de mica en mica. Feia molt de temps que no trepitjava la gespa. És un jugador amb velocitat i gol. No li podem donar ara una responsabilitat enorme, és un mes de la plantilla que fa temps que no juga. Estic convençut que ens donarà moltes coses».