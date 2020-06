Un cop d'autoritat urgent per disparar de nou l'optimisme

El juny del 2013, José Luis Oltra va acceptar el repte de retornar el Mallorca a la Primera Divisió. No se'n va sortir i de poc que l'equip, que no es va adaptar mai a la categoria, no baixa a Segona B. Va aguantar 27 jornades al càrrec, abans de ser destituït. Amb uns mesos en va tenir prou Pep Lluís Martí, encara jugador i membre de la plantilla, en adonar-se de les virtuts d'aquell entrenador. Els seus camins es tornen a trobar avui, amb un i altre ara a la banqueta. Martí dirigeix un Girona que aspira a tot, però que no acaba d'oferir els motius suficients per creure que és així. Oltra té un altre repte, un dels molts que ha afrontat al llarg de la seva carrera: salvar un Racing que sembla tocat i enfonsat. Les realitats de tots dos equips són ben oposades, però tant un com l'altre se citen aquesta nit a Montilivi (21.45 hores) amb urgències. Per dalt i per baix a la classificació. Per tant, l'obligació de guanyar és a banda i banda. Pels de casa, sobretot després del 0-0 de dissabte passat. No es va perdre a Las Palmas, però la imatge s'allunya, i bastant, de la d'un equip que aspira a tot. Mentrestant, Martí es mostra «convençudíssim» que el Girona serà de Primera. Amb actuacions com les del Gran Canària és difícil de creure i, per tant, haurà de justificar les seves paraules amb una victòria convincent contra un rival que necessita sumar per somiar que la permanència encara és possible.

Només tres dies han passat de l'últim partit i en falten també tres per a la següent cita. Aquest format renovat a la força per les circumstàncies no deixa temps per respirar. Tant és així que Martí podria fer algunes rotacions a l'onze que va presentar l'altre dia. En part, dependrà també de si recupera o no les dues peces al mig del camp que no van viatjar a Las Palmas. Àlex Granell i Christian Rivera evolucionen favorablement de les seves respectives molèsties musculars. És més, un i altre van completar gairebé tota la sessió d'ahir. Caldrà veure si entren a la convocatòria i, si ho fan, si tenen minuts d'inici o de refresc. Que hi siguin o no, faran variar les opcions de Gumbau i Diamanka com a pivots. El primer s'ha mostrat gairebé intocable durant molts mesos i el segon va ser la sorpresa agradable en el retorn a la competició. Stuani segurament repetirà, però no és tan clar que ho facin els dos extrems titulars: Jairo i Gallar. Van oferir ben poc, sobretot el segon, que continua encallat i lluny de la seva millor versió, aquella que encara no ha aparegut aquesta temporada. D'alternatives n'hi ha unes quantes. Aday, per exemple. O també Valery, ja recuperat. Se suma a la llista Samu Sáiz, baixa l'últim dia per sanció, i cridat a ser important en aquest tram final del curs. Qui no hi serà encara és Brian Oliván. El lateral complirà el segon dels dos partits de càstig que li van imposar des del Comitè de Competició. Brandon està lesionat i no tornarà a jugar aquesta temporada, mentre que Joaquín Zeballos tampoc arribarà a temps. L'uruguaià, fitxat al febrer i encara inèdit, pateix una petita lesió i encara no ha fet net.

Jugui qui jugui, la missió del Girona va més enllà d'allargar a nou les jornades sense perdre. Toca guanyar per tornar a tenir credibilitat com a aspirant a l'ascens i per no veure perillar la plaça de play-off, encara en propietat però amb l'amenaça cada cop més propera dels qui venen per darrere. Els de Martí no perden des del gener, amb un 1-0 a Tenerife, en l'única derrota d'aquest 2019 i fa vuit partits que no coneixen la derrota. Les sensacions, però, no són del tot positives. S'han sumat tres punts dels últims nou possibles, amb només un parell de gols a favor i poca sensació de perill. La visita del cuer semblaria propícia per capgirar la dinàmica, però a aquestes alçades de la pel·lícula, el Racing se la juga i això multiplica el seu perill. Ara bé, els números dels d'Oltra no són, ni de bon tros, per llançar coets. Té la permanència a vuit punts, només ha guanyat quatre partits en tota la temporada i n'ha perdut tres dels cinc últims. A fora, dues úniques victòries: als camps de l'Almeria i el Numància. A més, es presenta a Montilivi amb baixes. No hi serà el central Manu Hernando, titular des que va arribar al mercat d'hivern però sancionat per l'expulsió que va patir l'últim cap de setmana contra el Lugo i que acabaria condemnant el seu equip al a derrota. En atac, dues absències més: Barral i Guillermo estan descartats per lesió. A la llista de convocats de José Luis Oltra, un vell conegut per a l'afició blanc-i-vermella: Ritchie Kitoko va formar part de la plantilla que el curs 2012/13 a punt va estar de pujat a Primera. També ha viatjat el saltenc Dani Toribio.



Precedents

Fins a vuit cops el Racing ha visitat Girona per jugar-hi un partit. El d'avui serà el novè. Els precedents són bastant igualats, però somriuen als de casa. Les victòries visitants, tres, van arribar fa dècades i quan l'equip càntabre encara es coneixia com a Santander: 1-4 (1950), 0-2 (1957) i 2-3 (1959), sempre a la Segona Divisió. El 1992, empat (2-2) en partit de Copa del Rei a Montilivi. La resta, victòries gironines. Un 4-0 el 1948 per començar, seguida d'un 1-0 una dècada més tard, el 1958. Les altres dues, molt més modernes i per 1-0: 2012 i 2014.