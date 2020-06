El Govern manté que «és millor que la Lliga es continuï jugant sense públic»

El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, va dir ahir que «en aquests moments és millor que la Lliga continuï celebrant-se sense públic» i que el retorn d'aquest als estadis «ha de ser per a tots igual, no uns sí i uns altres no, per una qüestió d'igualtat d'oportunitats».

«És important que quan hi hagi públic, que no sabem quan serà, sigui per a tots igual. El factor camp és important, el públic és el jugador número dotze i si això es produeix haurà de ser per a tots igual, no uns sí i uns altres no, que al meu judici trenca les regles del joc. Hem vist que per exemple al Barça li és igual jugar sense públic perquè guanya de totes maneres», va afirmar Uribes en to de broma referint-se al 0-4 dels blaugrana.

En la seva intervenció ahir en el fòrum «Nueva Economia», el ministre va al·ludir a l'excepció que contempla la recent normativa sobre desescalada per al futbol i el bàsquet professional en aquest aspecte i que faculta al Consell Superior d'Esports (CSD) per a decidir, però sempre amb «un criteri sanitari i de prudència». «En aquests moments entenem que és millor que continuï celebrant-se la Lliga sense públic. Crec que ho veurem, però el criteri ha de ser sanitari sempre, basat en el principi de prudència i de cautela. No aventuro decisions de futur en aquesta matèria, hem començat sense públic i està bé», va assenyalar el ministre.

Rodríguez Uribes va apuntar que després de la crisi sanitària el seu departament treballarà i negociarà amb Hisenda perquè l'esport «tingui uns pressupostos adequats, per a donar-li el nivell que mereix», i va mostrar el seu suport i confiança a les actuacions del Consell Superior d'Esports (CSD) en resposta a la pregunta de si hi hau un excessiu protagonisme de la presidenta d'aquest, Irene Lozano.