El Sol Gironès Bisbal Bàsquet fa el salt a Lliga EBA

El bàsquet gironí comptarà amb dos equips la temporada vinent a Lliga EBA, la quarta categoria estatal, després que el Sol Gironès Bisbal Bàsquet hagi aprofitat la reestructuració generada pel coronavirus per assumir una de les places vacants. El Bisbal s'afegeix així al Quart canviant la Copa Catalunya per la Lliga EBA (la seva plaça de Copa serà pel CB Tarragona) i fa un pas més en el creixement d'un dels clubs més actius, esportivament i socialment, del bàsquet gironí i català.

"És una oportunitat històrica que no hem volgut deixar escapar, animem tot el poble a acompanyar-nos en aquesta aventura", explica el president del club, Joan Bassa, mentre que el fins ara entrenador, Joan Ferrer, té clar que "potser és una bogeria esportiva això que fem, però en tot cas serà una bogeria que anirà acompanyada de molt de treball i molta feina perquè fa temps que al Bisbal Bàsquet va decidir convertir la il·lusió en treball". Ferrer continuarà vinculat al cos tècnic del primer equip i està convençut que "patirem molt, segur, però ens ho passarem molt bé, això també ho assegurem".

La idea del Bisbal Bàsquet és "poder comptar amb jugadors gironins de referència" per reforçar la seva actual plantilla.