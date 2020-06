Ansu i Messi resolen pel Barça

El Barça va consolidar el lideratge en la Lliga Santander després de derrotar ahir a un Leganés voluntariós (2-0) en el primer partit disputat al Camp Nou després de l'aturada pel coronavirus, un triomf que permet a l'equip de Quique Setién ficar pressió al Reial Madrid, que rebrà demà al València en la trentena jornada de competició.

El Barça va tornar a enviar la pilota a la teulada del seu etern rival. Una altra victòria a la butxaca, dues de dues en aquest retorn del futbol, i la d'ahir sense necessitat de gran esforç en un partit que no passarà a la història, i que va resoldre una guspira del jove Fati i una altra acció del de sempre. Una jugada de Messi va acabar en penal i ell mateix va transformar el 2-0 per sentenciar el partit. L'argentí va driblar a Rubén Pérez, també a Bustinza i va trepitjar l'àrea fins a impactar amb el seu compatriota Jonathan Silva. L'àrbitre no va dubtar i va assenyalar penal malgrat les protestes dels madrilenys. Messi va encertar des dels 11 metres, va aconseguir el seu gol número 21 en aquesta Lliga i va tancar un partit que no va tenir molta més història. Carrillo va fregar el pal en un intent agònic del Leganés per a no marxar-se de buit, però els madrilenys van acabar sense premi i com a cuers de la categoria.