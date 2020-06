Gerard Sevillano continuarà jugant al Bàsquet Girona

Albert Sàbat i Gerard Sevillano. El Bàsquet Girona té confirmades ja la continuïtat de les dues peces, juntament amb Antonio Hester, més destacades de la temporada passada. El base de Llagostera ja s'havia compromès per dues temporades i l'aler badaloní i s'ha convertit avui en el primer moviment a la plantilla del nou director esportiu, Jordi Plà, després del canvi d'entrenador amb l'arribada de Carles Marco en el lloc d'Àlex Formento.

Gerard Sevillano (26 anys i 1.96 d'alçada) va arribar l'estiu passat a Fontajau procedent de Marín gallec i ha brillat molt amb més de 14 punts i 7 rebots (jugant d'aler) per partit a LEB Plata. Ara, Sevillano torna a LEB Or, una categoria que ja coneix pel seu pas pel Lleida.

La intenció de Plà és confeccionar una plantilla amb onze jugadors i, per tant, en els proper dies s'anunciaran noves renovacions i l'arribada dels primers fitxatges.

Gerard Sevillano:

"Estic molt content i agraït. Tenia moltes ganes de seguir al club i seguir formant part d'aquest gran projecte: ho tenia claríssim des del principi. Ja tinc ganes de poder començar la nova temporada i gaudir tots junts a Fontajau."