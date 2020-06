L'Olot cobreix l'adeu de Marc Vito amb l'arribada del porter Albert Batalla

Només 24 hores després d'anunciar la marxa de Marc Vito, que s'ha unit al Manresa, l'Olot s'afanyava a anunciar l'arribada d'un nou porter. Es tracta del català Albert Batalla, el segon fitxatge del club per a la temporada vinent, després del de l'atacant Juan Delgado, confirmat aquest passat cap de setmana. Batalla acaba de fer 22 anys, té experiència a la Segona Divisió B i prové del filial de l'Almeria disposat a competir per un lloc a l'onze amb Pol Ballesté. L'Olot, en el comunicat emès ahir al migdia, en destaca el seu «joc de peus, agilitat sota pals» i també la seva «alçada».

Forjat a les categories inferiors del Barça abans de continuar la seva progressió a la base de l'Atlètic Segre, molt a prop de casa, la seva etapa juvenil la va viure a l'Almeria. Va arribar al filial, llavors a Tercera, però amb aquest equip aconseguiria pujar un esglaó fins la categoria de bronze. Amb 20 anys acabaria disputant 15 partits a la Segona Divisió B, sense poder evitar així el descens. D'aquesta etapa, entre d'altres anècdotes, Batalla guarda molt bon record del gol que va aconseguir en una ronda de promoció contra l'Arandina, a l'últim minut i que va servir per desfermar la bogeria entre els seus companys i el públic.

«Estic molt content de formar part d'aquest projecte. Vull agrair al club la confiança que m'ha transmès des d'un primer moment. Tinc moltes ganes i il·lusió per unir-m'hi», diu Batalla en declaracions que recull el seu nou club. Corrobora que s'ha sentit molt atret pel projecte que li han ofert. «M'ha agradat molt», assegura, afegint que «l'Olot és un gran club, una gran família i estic molt content de formar-ne part. Vull aportar el meu granet de sorra per quedar el més amunt possible». El de Balaguer es defineix com un porter al que li agrada «viure molt els partits», així com també «participar amb el joc de peus i transmetre comunicació per ajudar els companys». Es condiera «àgil» i també amb un «bon un contra un». És jove i conscient que té encara un llarg recorregut: «Vull seguir millorant i aprendre una nova filosofia. Veure com juga l'equip i les idees que té el míster per adaptar el meu joc». Arriba a més amb les idees clares: «Vull jugar el màxim de partits possibles».