Punt i a part europeu per a l'Uni

El passat 26 de febrer, l'Spar Citylift Girona jugava, i guanyava, el seu darrer partit de l'Eurolliga a la pista del Montpeller (45-57) en una victòria que combinada amb la sanció al Sopron donava a les gironines l'oportunitat de jugar els quarts de final de l'Eurocup. El rival era el Venècia i, en el camí cap al seu primer títol europeu, també hi havia sis rivals més: València, Castors Braine, Perfumerías Avenida, Dinamo de Kursk, Carolo i Landes. Però la pandèmia la covid-19 ja no va deixar que es jugués, ni amb públic ni sense, cap més partit. L'Eurocup, igual que passava amb l'Eurolliga, quedava sense resoldre i, a principi d'abril, la FIBA posava sobre la taula la que considerava la «la millor solució possible»: una Final a Vuit la tardor vinent en una seu única entre els equips classificats per als quarts de final. Una solució que, però, finalment va decaure ahir quan la federació europea va decidir donar per acabades les seves competicions del curs 2019/2020 i començar ja a treballar de cara a la temporada vinent.

«Suposàvem que la decisió de la FIBA acabaria sent aquesta, perquè és complicat viatjar entre països i era una competició que s'havia d'encabir entremig del començament de la lliga i de totes les competicions de la nova temporada, era molt complicat», assegurava ahir el president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, que com la resta d'actor del bàsquet femení europeu es mantindrà ara a l'espera de com estructura la FIBA els seu tornejos de la nova temporada.

Des de les oficines a Europa de la federació internacional s'han mig traçat dos plans diferents, tant per a l'Eurolliga com per a l'Eurocup, en funció la situació de la pandèmia al continent la tardor vinent.

En principi, les competicions s'iniciaran a finals de setembre o principis d'octubre amb públic o sense segons el que estableixi el govern de cada país, però, si la covid-19 impedeix aquesta posada en marxa de l'Eurolliga i l'Eurocup, la FIBA no les posposarà al novembre sinó que esperarà directament al gener del 2021 per fer-les amb un format més curt. I, finalment, en el cas que comencin però s'hagin d'ajornar, aquesta suspensió temporal també s'allargaria, com a mínim, fins al gener del 2021. Ara com ara, la idea de la FIBA és sortejar els grups tant d'Eurolliga com d'Eurocup a mitjans d'agost i, en el cas dels representants de la lliga espanyola, s'haurà de veure si Spar Citylift Girona i Perfumerías Avenida tenen dues places d'Eurolliga.