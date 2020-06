La UEFA confirma que la Champions es decidirà en una «Final a 8» a Lisboa

El Comitè Executiu de la UEFA, reunit de forma telemàtica aquest dimecres, va decidir que la Lliga de Campions 2019/20 es resolgui amb una fase final entre 8 a Lisboa, que es disputarà entre el 12 i el 23 d'agost.

Aquesta fase final, els aparellaments es sortejaran el 10 de juliol, la disputaran a partit únic dels quatre equips que es van classificar per a quarts de final abans de l'aturada per la pandèmia del coronavirus i els quatre que surtin de les eliminatòries que encara han de decidir-se.

Abans de la interrupció l'Atalanta va eliminar al València, el Leipzig el Tottenham, l'Atlètic de Madrid a Liverpool, defensor del títol, i el París Saint Germain al Borussia Dortmund.

Queden per resoldre les eliminatòries de vuitens entre el Manchester City i el Reial Madrid, amb avantatge per al quadre anglès, que va guanyar al Santiago Bernabéu per 1-2; entre el Juventus i el Lió, amb avantatge per al quadre francès després d'imposar en l'anada per 1-0; entre el Bayern Munic i el Chelsea, amb clar avantatge per als bavaresos després de vèncer a Londres per 0-3; i entre el Barcelona i el Nàpols després de l'empat a un de Sant Paolo.

S'ha quedat ajornada la decisió sobre on es jugaran aquests enfrontaments, que es prendrà segons evolucioni la pandèmia. Si no es pot en els camps dels equips que han de jugar la tornada a casa s'han proposat les seus de Guimaraes i Porto.

La final s'havia de disputar el 30 de maig a Istanbul, que l'acollirà el 2021.

