L'atacant Andreu Guiu (Prat) és la primera cara nova del Llagostera

Un cop tancades unes quantes renovacions per començar a fer caliu de cara la temporada vinent, el Llagostera anunciava ahir la primera cara nova del nou projecte que un any més encapçalarà Oriol Alsina des de la banqueta. Es tracta d'Andreu Guiu, de 25 anys i que ha jugat les dues últimes temporades al Prat. Es tracta d'un davanter molt versàtil, que sol desenvolupar-se bé com a punta, corpulent i amb certa alçada, però que també ocupa amb solvència d'altres posicions de l'atac: pot fer d'extrem o de mitja punta. Format al futbol base de l'Olímpic Móra d'Ebre, també ha vestit les samarretes de la Rapitenca, a Primera Catalana, i de l'Ascó, en aquest cas a Tercera.

«Penso que al Llagostera puc créixer molt com a futbolista i fer un pas endavant. M'ha atret el potencial de l'equip i el fet de tenir un entrenador que sempre treu el cent per cent dels seus jugadors», explica Guiu, qui també es defineix: «Puc actuar en punta, per darrere el davanter o en qualsevol de les dues bandes. M'adapto on sigui».