La primera cursa «postcoronavirus» serà a Lloret

Lloret de Mar acollirà el proper 26 de juliol la primera cursa popular després de l'aturada pel coronavirus. Serà el Lloretrail organitzat pel club de Josep Lluís Blanco, La Sansi, que havia de disputar la seva primera edició el passat 22 de març i ara, un cop estabilitzada la pandèmia, es convertirà en primera prova oficial del calendari de la Federació Catalana d'Atletisme. «El municipi ha fet un gran esforç públic i privat per garantir la màxima prevenció i de la COVID-19. Aquest pla integral ofereix seguretat i ofereix un important valor afegit als esforços que fan els organitzadors esportius per tornar a la normalitat», explica la regidora d'esports del municipi, Ana Garcia Castany, sobre un pla que ha implementat el consistori selvatà per garantir la seguretat i a la població i és a la que s'han aferrat els organitzadors de la cursa per obtenir el vistiplau per aconseguir els permisos.

Les diferents distàncies a recórrer seran 5 quilòmetres (150 m de desnivell) i 12 quilòmetres (500 metres de desnivell), mentre que l'organització ha decidit suprimir la modalitat de 21 quilòmetres en previsió de les altes temperatures del mes de juliol.

Les inscripcions per a la Lloretrial del 22 de març es van esgotar 11 dies abans de la cursa, però en els pròxims dies es posaran a la venda dorsals extres a www.lloretrail.com (dels inscrits que no puguin assistir-hi en la nova data) fins a completar un total de 800 participants.