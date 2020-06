«Tant de bo un dia el Bàsquet Girona pugi a l'ACB i jo hi sigui»

Que li posin una entrevista just quan la Penya està jugant contra el Barça és una «mala passada» per algú de Badalona?

La veritat és que tenia pensat mirar el partit, però em van dir que les entrevistes s'havien de fer aquesta hora i vaig pensar «tampoc diré ara que no». Suposo que deu haver estat una casualitat...

A Badalona, molts nens viuen amb passió el bàsquet des de ben petits. És el seu cas?

Sí, sí. És clar. A Badalona, el bàsquet és l'esport més important sense cap mena de dubte. Des de petit al col·legi ja jugava a bàsquet, els meus amics tots jugaven a bàsquet; per exemple, ahir mateix vaig quedar amb els amics i vam estar fent un «partidet» en una pista de carrer d'allà a Badalona. S'hi respira bàsquet amb molta gent als pavellons, no saps que fer un cap de setmana i vas a mirar un partit a La Plana, a Sant Josep, a l'Ausiàs March... És un ambient totalment de bàsquet.

«Partidet» en una pista de carrer amb amics. Els professionals també ho segueixen fent?

No, no... Jo no ho faig habitualment, però quan vas amb els amics, així en grup petit, sempre està bé tirar una mica i fer una suada. Tot el que sigui bàsquet benvingut sigui

El nou entrenador, Carles Marco, també és de Badalona.

Personalment no el coneixia massa tot i que, de fet, som veïns a Badalona. Vivim gairebé al costat i està clar que tots dos sabíem qui era l'altre. Ara sí que ja hem pogut parlar i estic encantat.

Sorprès per la sortida de l'Àlex Formento?

No em toca posar-m'hi. Són decisions de club i jo, personalment, tenia i tinc molt bona relació amb l'Àlex. El club volia tenir un entrenador amb experiència a la categoria i, un cop presa aquesta decisió, crec que dels noms que hi havia sobre la taula, Carles Marco és l'ideal pel tipus de club que tenim. Té molta experiència com a jugador d'elit, ha estat ajudant de tècnics molt contrastats i a LEB Or tant a Oviedo com a Palència sempre ha estat a play-off treballant molt bé amb jugadors joves que han arribat a l'ACB.

Marco ha estat clau per a la projecció de jugadors joves i el Bàsquet Girona vol mirar cap amunt. Gerard Sevillano també es veu jugant més amunt?

Tots som persones i tots pensem en gran. A Badalona molts pensem de petits que jugarem a dalt de tot. Tant de bo pugui jugar més amunt... Però ara jo el que veig és que Girona està a LEB Or i que ens hem d'adaptar el més ràpidament possible a la categoria i competir-hi bé, però tant de bo el dia de demà, el club pugui pujar a l'ACB i jo ser-hi.

L'aturada pel coronavirus va aparèixer just quan l'equip anava a lluitar per pujar i amb Gerard Sevillano jugant a alt nivell. Va arribar en mal moment?

Sí i no. Està clar que, de la manera que va acabar, vam aconseguir el nostre objectiu que era pujar, però s'ha de reconèixer que hagués preferit pujar jugant. Ens va tallar un moment clarament ascendent com a equip, però crec que esportivament l'ascens és merescut. L'exemple és el partit de Ponferrada on, per caràcter, vam forçar la pròrroga i acabar guanyant el partit. Sense aquella victòria no hauríem pujat.

Si la temporada s'hagués acabat jugant, ara el Bàsquet Girona estaria a LEB Or?

Sí. Crec que sí. Mai es pot assegurar al cent per cent, perquè poden passar moltes coses en una temporada. Estàvem en un bon moment i jo tenia la confiança que l'equip acabaria pujant.

El confinament ha estat dur per tots. Però com ho viu un esportista professional acostumat a entrenar-se cada dia, a competir...

Amb nervis, sobretot al principi, vaig anar a Badalona i, en els dos primers mesos, no sabíem res. Si la lliga s'acabaria, si pujaríem a Or, en el meu cas jo no tenia contracte...I tot això sumat a la paciència d'estar tancat a casa, amb rutines diferents i sense poder fer esport.

També va començar a fer rutines de «youtubers» per mantenir-se en forma?

Algun sí que en vaig fer, vídeos, classes en línia, però tampoc vaig arribar a embogir penjant vídeos del que feia a Instagram o al Tik Tok. Havies de fer exercicis com podies, jo aixecava garrafes...

Recordo que la temporada passada, amb la lliga ja en marxa, em va comentar que encara no havia pogut parlar mai amb en Marc Gasol. Ara ja ho ha fet?

Sí. La veritat és que hem parlat en aquests últims mesos. Estic molt content que una persona com en Marc sigui l'abanderat d'aquest projecte i, a sobre, que hi puguis tenir un tracte personal i et transmeti tot el que pensa és un luxe.