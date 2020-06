El Barça visita el Sevilla amb les baixes de Sergi Roberto i De Jong

Sevilla i Barcelona juguen un duel d'altura en un Sánchez-Pizjuán sense públic i que, sense ser per això la «caldera» en què es converteix en les grans cites, serà la primera prova de foc per als blaugranes en aquesta nova fase davant l'ambició dels andalusos de defensar el seu lloc a la Lliga de Campions (22.00, Movistar).

Tots dos equips han tornat amb força a la Lliga: els sevillistes amb una victòria (2-0) de pes en el derbi sevillà i un 1-1 agredolç a casa del Llevant (1-1) en no sentenciar i patir una davallada al tram final; i els culers, amb dos triomfs (Mallorca i Leganés).

Amb la victòria de dimarts passat davant el Leganés, el Barça encadena ja tres partits consecutius sense encaixar gols, una xifra inaudita en el que va de temporada. La gran arma amb què compta el conjunt català és el seu capità, Leo Messi, que, tot i els mesos allunyat dels terrenys de joc per la pandèmia de la Covid-19, segueix recollint rècords.

L'argentí, màxim golejador de la lliga (21 gols) i màxim assistent de l'equip (18), està a un sol gol d'aconseguir els 700 oficials en la seva carrera com a jugador blaugrana (629) i de la selecció d'Argentina (70). Al costat de Messi, titular indiscutible, el gran dubte en l'atac del Barcelona seran els seus companys, ja que el mateix Setién va reconèixer ahir al matí que el gran favorit, Luis Suárez, no està en condicions de jugar tot el partit, una situació que obre la porta a una possible titularitat d'Ansu Fati o Martin Braithwaite.

A la resta del camp, el tècnic blaugrana es veurà obligat a presentar variacions en el seu onze per les baixes d'última hora del català Sergi Roberto i de l'holandès Frenkie De Jong per lesió, que pateixen una fissura costal i una sobrecàrrega al bessó, respectivament.