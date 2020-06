«És una final i veig que l'equip està preparat per afrontar el que li ve»

Pep Lluís Martí veu «preparat» el seu equip per afrontar una «final» avui al Martínez Valero, al mateix temps que admet que fins ara «no hem ofert la nostra millor versió». Això i més ho va dir ahir, en una roda de premsa en què va tenir paraules de suport cap al seu predecessor, Juan Carlos Unzué.



Mentalitat



«L'equip està preparat per afrontar el que ve. Sap que ha de competir, ho té clar des del primer dia. Som conscients que hem d'anar a guanyar. Ara encara estem més necessitats. Aquest equip en els moments més difícils donarà la cara i ara ens toca fer un pas endavant».



Convençut de l'ascens?

«N'estic encara més convençut. Sempre crec en les nostres possibilitats. Cada cop és més difícil, sí, però això no comporta que cregui en la bona manera de fer d'aquest grup o en mi mateix. Hem de creure en tot allò que representa el Girona, no ho podem perdre mai».



Ascens directe o play-off

«No em centro en una cosa o en una altra. Em preocupa guanyar l'Elx, que els jugadors estiguin preparats, que s'hagin recuperat bé de l'esforç dels últims dies. Sobretot perquè venim de dos partits consecutius. I un cop guanyem, després ho tornarem a intentar. Hi ha una gran competitivitat en aquesta categoria».



Manca d'ambició?

«Això són apreciacions que pot tenir cadascú. Ens agradaria poder transmetre molt més a tothom, però la gent pensa de diverses maneres. El que voldríem és controlar els 90 minuts, ser arrolladors. Però en aquesta lliga ja s'ha vist el que passa en cada partit, que hi ha moments per a tots dos equips».



Una final a Elx?

«Abans de reprendre la competició vam dir que ens esperaven onze finals. No hi ha gairebé marge d'error, aquest és mínim. És evident que els nou partits que ens queden són finals. Aquest també, perquè és l'immediat i a més contra un rival directe».



Mancances de l'equip

«Necessitem més frescor als metres finals. També més moments d'inspiració, moure'ns més i millor, interpretar els espais, finalitzar... Tot això ha provocat que fins ara l'equip no hagi donat la millor versió que podem oferir».



L'absència d'Oliván

«Ha patit alguna molèstia, però podria viatjar. Si no ha viatjat és per una decisió tàctica. Fem la convocatòria en funció dels jugadors que tenim disponibles i també de les idees que tenin en ment. Realment m'agradaria endur-me'ls a tots però això no és possible».



L'Elx

«És un equip que vol jugar la pilota des del darrere, que proposa molts moviments a l'espai, moltes associacions. És molt vertical. Hauríem de tenir la pilota, gaudir de possessions llargues però per arribar a porteria, no per ser passius i estar-la passant tota l'estona. Hem d'intentar dur el marcador al nostre favor. Ens espera un rival difícil, ho ha demostrat i per això està on està a la classificació».



Joaquín Zeballos

«Està recuperar. És un davanter centre d'àrea, que domina més l'associació que no pas la finalització. No dona mai cap pilota per perduda, l'aguanta molt bé d'esquenes i també sap finalitzar quan li toca. Hem de recordar que va arribar i dos o tres dies després va quedar confinat. Tot sol aquí, venint d'un altre país. Això no és fàcil. Li hem de donar temps. Ara, sabem que si juga, si té minuts, ens pot aportar tot allò que he enumerat».



La malaltia d'Unzué

«En nom del Girona m'agradaria enviar un missatge de suport a Unzué i també a la seva família. Sobretot després del que ha viscut i està vivint. El que li està passant ens ha de donar més forces per aconseguir l'objectiu, cosa que en part seria també seva. Quan vaig arribar aquí em vaig trobar amb un equip molt ben treballat. Com venim dient des de fa uns mesos, la salut és el més important».