Indignació a l'Espanyol pels dos partits a Bernardo

El director general esportiu de l'Espanyol, Rufete, va explicar ahir que la sanció de dos partits al central colombià Bernardo «és injusta i desproporcionada» perquè, segons la seva opinió, l'acció «no és violenta». «No podem fer més i si pogués anar caminant a Madrid perquè li traguessin la vermella, ho faria. Hi ha un gran repte per davant amb el VAR, que ha de fer millors els àrbitres. Els experts han de destrossar-se el cap», va dir Rufet, que, després de ser expulsat a Getafe, ara no podrà jugar contra Llevant i Betis.