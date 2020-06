Juan Carlos Unzué revela que té ELA, diagnosticada mentre dirigia el Girona

Ara fa una mica menys d'un any, en plena pretemporada amb el Girona, on va arribar per assumir el repte de tornar l'equip de Montilivi a Primera Divisió, a Juan Carlos Unzué li van diagnosticar esclerosi lateral amiotròfica (ELA), una malaltia degenerativa que provoca debilitat que, ara com ara, no té cap tractament provat per a la seva curació. Animat pels metges de l'hospital de Sant Pau -«El doctor Rojas va ser qui em va animar que no deixés d'entrenar i seguís endavant»-, Unzué es va bolcar en la seva feina a la banqueta del Girona i, pels mals resultats esportius, va ser destituït el 21 d'octubre després d'una derrota al camp de l'Oviedo (la sisena en dotze jornades de Lliga). Un cop fora de Montilivi, encara que el seu nom sonés com a possible ajudant del seu amic Luis Enrique a la selecció espanyola, Unzué estava decidit a deixar les banquetes i «prioritzar» la seva salut. L'exporter no havia fet públic que patia ELA, però, ahir, amb el mateix somriure i el tarannà optimista que sempre el va acompanyar a la sala de premsa de Montilivi, ho va explicar en una roda de premsa a les instal·lacions del Barça per donar visibilitat a una malaltia que compta amb uns 4.000 afectats a Espanya amb uns 900 casos diagnosticats cada any i un nombre similar de morts.

«Us he convocat aquí a tots els mitjans de comunicació perquè vull fer públic el meu actual estat de salut i és que, el passat mes de febrer, la doctora Povedano va confirmar el diagnòstic que l'estiu passat ja m'havia donat el doctor Rojas a l'hospital de Sant Pau. Pateixo esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda com a ELA», va començar Juan Carlos Unzué per, tot seguit, deixar clar el seu caràcter optimista: «Us puc assegurar que ho porto bé, que estic fort mentalment per conviure amb aquesta difícil malaltia i que em sento un autèntic privilegiat per tot el que la vida m'ha donat fins ara».

«En el meu cas, l'ELA m'està afectant a les extremitats: braços, mans i cames de forma asimètrica, sobretot el peu dret, on he perdut una mica de força. A dia d'avui és una malaltia que no té tractament ni cura excepte unes pastilles que prenc des del primer diagnòstic i que a la majoria dels pacients ens ajuden a fer més lenta la seva progressió», va detallar Unzué, que, sobre els quatre mesos que va estar dirigint el Girona, va puntualitzar que «estava limitat des del punt de vista físic, però podia entrenar».

A diferència del que ha fet en els últims mesos, Juan Carlos Unzué ar vol que es conegui que pateix l'ELA perquè creu que pot ajudar a visibilitzar la malaltia. «El meu objectiu ja no serà entrenar un equip. La meva etapa com a entrenador s'ha acabat. Ara, signaré per un equip modest però molt compromès, i tindré molts companys i companyes. Un equip amb molt moviment al mercat de fitxatges perquè, malauradament, cada dia signem a tres cares noves i perdem a tres companys a causa de l'ELA», va assegurar l'exporter d'Osasuna, Barça i Sevilla que, en la seva compareixença d'ahir al Camp Nou, va comptar amb el suport de Luis Enrique, Carles Puyol i de jugadors del primer equip blaugrana com Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto i Jordi Alba.