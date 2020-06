Neymar, condemnat a tornar al Barça 6,8 milions d'euros

El davanter del PSG Neymar da Silva ha estat condemnat, pel Jutjat dels Social número 15 de la capital catalana, a retornar al FC Barcelona 6,8 dels 20,75 milions d'euros que va cobrar a l'estiu del 2016 com a prima de renovació.

La sentència, a la qual ha tingut accés EFE, desestima íntegrament la demanda que Neymar va interposar en el seu dia contra el Barça per no haver-li pagat la totalitat de la prima estipulada en la renovació del seu contracte fins 2021 i que ascendia a 64,40 milions d'euros.

Durant la vista, celebrada el novembre passat a la Ciutat de la Justícia, els advocats de l'internacional brasiler van reclamar a l'entitat blaugrana el cobrament dels 43.650.000 d'euros que quedaven pendents com a premi de renovació.

El FC Barcelona, per la seva banda, exigia al jugador una indemnització de 22,5 milions d'euros (dels 20,75 que li va pagar del primer bonus més els interessos), en entendre que Neymar havia incomplert el contracte en fitxar pel PSG un any després de signar la seva renovació.

Al respecte, el titular del Jutjat del Social nombre 15 considera que el futbolista "no només no tenia dret a percebre la quantitat que constitueix l'objecte de la seva pretensió de condemna, sinó que, a més, donada la pretensió articulada en contra seva, haurà de reintegrar al club l'excés del que s'ha percebut en concepte de 'singing bonus', a l'haver extingit davant tempus seu contracte de treball sense causa justificada, més enllà de la seva mera voluntat extintiva per fitxar per un altre club".

La sentència, per tant, estima parcialment la petició del club català, que recuperarà gairebé la tercera part del que va pagar al davanter per renovar la seva fidelitat per cinc temporades, tot i que aquesta finalment només va durar un any més.