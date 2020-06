El Barça empata a Sevilla i posa en perill el seu primer lloc a la lliga

El Barcelona no va passar ahir de l'empat (0-0) davant el Sevilla en l'estadi Ramón Sánchez Pizjuán i això fa que perilli el seu lideratge en LaLiga Santander, al qual aspira el Reial Madrid en aquesta trentena jornada, en la qual té encara pendent la seva cita a Sant Sebastià davant la Reial Societat de demà al vespre.

Els de Quique Setién van manar en la primera mitja hora i en els últims 20 minuts, on es va notar que el títol no entén d'una altra cosa que no sigui sumar de tres en tres. El Sevilla va acabar millor el primer temps i també va començar amb més perill el segon, amb la més clara del partit en les botes d' Ocampos o Reguilón en el descompte. Al Barça li van entrar les presses sense gol.

Als catalans els va faltar ritme de nou, els va faltar el futbol que pretenia guanyar des de l'arribada de Setién, i les millors ocasions van ser les faltes directes de Messi. Ni l'argentí, a la recerca del seu gol 700 i davant el seu rival preferit, Luis Suárez de titular, o Braithwaite en el lloc de Griezmann van estar fins. Tres partits després de l'aturada per la pandèmia, ja no depèn de si mateix el Barça per a ser campió.