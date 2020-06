Tres partits sense marcar posen Martí en el punt de mira

Empat sense gols a Las Palmas, empat (aquest cop sense gols, ni res de res) contra el cuer a Montilivi i derrota ahir a l'Elx. El full de serveis del Girona la tornada del futbol postcoronavirus és una autèntica decepció fins i tot per als més optimistes dels seus seguidors. Aquells que tenien clar que l'equip de Montilivi lluitarà per tornar a Primera Divisió aquest estiu i que ara, després d'assumir que les dues places d'ascens directe ja són una autèntica quimera, poden rebre avui la patacada de veure com una victòria del Rayo aquesta tarda a La Corunya deixaria el Girona fora de les places de play-off. I si no ho fan els madrilenys avui, ho pot fer el Mirandés demà...

El Girona va veure ahir com l'Elx el superava a la classificació, ara són sisens amb només un punt de marge sobre el Mirandés (que juga demà a casa contra la Ponferradina) i dos sobre el Rayo Vallecano que ho fa aquesta tarda al camp del Deportivo. Més enllà del que facin els rivals, el problema per al Girona, i en primera instància per a Pep Lluís Martí i la figura de l'entrenador convertit sempre en la baula més feble de la cadena, és que a les pèssimes sensacions contra el Las Palmas i el Racing se'ls va afegir ahir una derrota que tallava una ratxa de nou jornades sumant. Pep Lluís Martí ha aconseguit que el Girona sigui un equip sòlid al darrere, encara que ahir ningú aconseguís tallar la contra de Josan en el gol, però el tècnic balear veu com el seu està enemistat amb el gol tot i tenir jugadors com Stuani, Borja García, Samu Sáiz, Gallar... i un munt de jugadors que, per currículum i sou, haurien de ser més determinants en atac. I, com va passar amb Juan Carlos Unzué, segurament Martí no és el culpable. Però la pressió creix, el marge s'empetiteix i això no para: dimecres el Numància arriba a Montilivi.