Girona contra Salamanca: el duel que es resisteix a deixar pas

Els dubtes en els pressupostos de l'Uni i del Perfumerías Avenida, i el salt endavant en els fitxatges del València semblaven posar en dubte el domini de Girona i Salamanca, però, des de Fontajau i Würzburg, on ha arribat Roberto Íñiguez, s'han tornat a fer plantilles de gran nivell amb les cireretes d'estrelles com Chelsea Gray i Katie Lou Samuelson

Un dels dos patrocinadors principals amb què ha comptat l'Uni Girona, Citylift, no renovarà; i el coronavirus ha tingut una especial afectació en els negocis de la família Recio, font de finançament del Perfumerías Avenida. Dues notícies que, sumades al constant camí cap amunt del projecte del València de la mà de Juan Roig i Mercadona, han marcat una primavera de confinament amb la idea que, aquest any sí, el duopoli de Girona i Salamanca en el bàsquet femení estatal estava en perill. I si bé és cert que València ha afegit noms molt interessants com Laura Gil, Ouviña, Trahan-Davis o Allen a les Queralt Casas, María Pina i companyia; des dels despatxos de Fontajau i Würzburg han aconseguit esvair els dubtes i, tot i la contenció pressupostària, fer dos grans equips i rematar-los amb dues cireretes de primer nivell com Chelsea Gray i Katie Lou Samuelson. Sí, Spar Girona i Perfumerías Avenida continuaran lluitant per tots els títols; aquest any també. València, Araski amb Anna Cruz, Gernika amb Rosó Buch, Saragossa amb els diners que li arribaran des del club ACB... La nòmina d'aspirants és llarga, pero, de moment Girona i Salamanca es resisteixen a deixar pas.

Aquest cap de setmana, en una llarga interessant entrevista a El Norte de Castilla, Roberto Íñiguez tenia clar la importància que el retorn de Chelsea Gray suposava per a l'Uni. «Girona ha fet un salt gran amb Chelsea Gray; abans era bon equip amb Eldebrink, Palau, Petrovic tot l'any, Elonu..., però Gray els hi fa fer un salt. És un equip molt diferent al nostre però nom a nom té un talent brutal», deia Íñiguez sobre una una jugadora que, des del seu breu pas Girona la tardor del 2015, s'ha consagrat com una de les estrelles, i generadores d'espectacle, del bàsquet mundial tant amb Los Angeles Sparks de la WNBA com amb la selecció dels Estats Units. Pere Puig, amb l'ajuda de la vicepresidenta i excompanya de Gray Noe Jordana, s'ha apuntat un nou èxit convencent la base nord-americana que, per si algú ho havia oblidat, tornarà a tenir la considerada millor jugadora d'Europa de la darrera dècada. Sonja Vasic (Petrovic), o «Messi» com diria la seva amiga Laia Palau, que jugarà una temporada completa a Fontajau després del seu vist i no vist del curs passat entre la recuperació de la seva lesió i el coronavirus. Gray i Vasic jugant juntes en un equip on també continuen un autèntic mite, Palau, o una peça clau en el domini en el bàsquet estatal de l'Avenida durant anys: Adaora Elonu. A més, dues jugadores que tenen el cor robat a bona part de l'afició de Fontajau - Maria Araujo i Helena Oma i tres fitxatges més. El primer: un retorn sonat. L'MVP de la final de fa dos anys, Julia Reisingerova, torna a Girona després d'un any a València i amb ella arriben una base/escorta amb moltes hores de vol en el bàsquet europeu, la sueca Frida Eldebrink, i una de les grans anotadores que han passat la per Lliga Femenina-1: la paraguaiana Paola Ferrari.

Un equip que, un cop s'hagi acabat de tancar la renovació del tècnic Èric Surís, només li faltarà una «cinc» europea per donar relleus a Reisingerova i la confirmació que una jugadora de la casa completarà la plantilla. Onze fitxes per a un Spar Girona amb arguments per aspirar a tot.

L'Avenida de Roberto Íñiguez

Expliquen que el Perfumerías Avenida té menys diners que abans, però té un gran entrenador. I una cosa pot compensar l'altra. A Girona, Roberto Íñiguez sempre serà recordat per com va conduir l'Uni al primer títol de lliga de la seva història en una primavera del 2015 on l'equip de les Jordana, Kuktiene, Ibekwe o Jael Freixanet no va perdre ni un sol partit. Més enllà de Girona, la seva exitosa aparició en el bàsquet femení liderant la victòria en l'Eurolliga de la constel·lació d'estrelles que era el Ros Casares de València o la solidesa dels seus projectes amb el Fenerbahce o el Sopron avalen Íñiguez. Treballador incansable, per no dir obsessiu, el tècnic de Vitòria pot fer créixer a Salamanca un Perfumerías Avenida que, per molt que sigui jove, manté estrelles com Sílvia Domínguez o Tiffany Hayes.

Entre les cares noves, dues interiors molt interessants: la sèrbia NIkolina Milic i la bòsnia Marica Gajic, i sobretot la nord-americana Katie Lou Samuelson. Una elegant tiradora d'1,90 d'alçada, la petita de les germanes Samuelson ha estat considerada una estrella des de molt aviat: millor jugadora del país en High School, campiona universitària amb UCONN amb grans estadístiques, número 4 del draft de la WNBA... Arriba ara a Salamanca on, jugant al costat de la seva germana Karlie, pot tenir una millor adaptació que el curs passat en la seva primera temporada europea al bàsquet francès.



De València al País Basc

La fase final de l'ACB que s'està disputant aquests dies a La Fonteta és un exemple de com, gràcies a Juan Roig, el centre de gravetat del bàsquet estatal s'està desplaçant cap a València. En el cas del femení, després de dues les dues primeres temporades de passes endavant, el conjunt valencià vol ser ara quelcom més que un outsider a Girona i Salamanca. «A València, en Eurolliga jo el veuria amb una plantilla per aspirar a estar al play-off. Han fet el pas i ara cal veure si això els crea una pressió per guanyar», apuntava Íñiguez en l'entrevista al diari castellà parlant sobre un equip on, fitxatges a banda, destaca l'escorta de Bescanó Queralt Casas, millor jugadora nacional de la temporada a LF-1 i que va coincidir amb Íñiguez al Sopron. La pivot de l'Avenida Laura Gil, la base del Praga Cristina Ouviña, l'aler del Castors Braine Celestre Trahan-Davis o les millors jugadores del Gydnia, l'equip polonès que va jugar contra l'Uni a Palau el dia de la inundació de Fontajau (Allen i Guilich), són les cares noves d'un València que continuarà amb Rubén Burgos a la banqueta.

Més enllà de València, com ha passat en els últims anys, cal mirar que passar al País Basc on, per exemple, l'Araski, que ara compta amb el suport econòmic de Kutxabank, ha pogut fitxar una d'aquelles estrelles que semblava que costaria que tornés a la Lliga Femenina: Anna Cruz. La catalana arriba a Vitòria després de jugar en equips grans d'Eurolliga com Fenerbahce, Dinamo Kusk o Orenburg o de jugar a la WNBA amb New York i Minnesota. El Gernika, tercer classificat quan es va aturar la darrera lliga, ha fitxat Rosó Buch, però encara té novetats importants per anunciar en un any on també tornarà a competir a Europa.