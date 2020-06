Marc Gasol crea un equip de 3x3 i nomena Xavier Gasau nou director general

Un equip de 3x3 professional jugant amb el nom i la samarreta del Bàsquet Girona. Aquesta és la nova iniciativa de Marc Gasol que, després d'estar a la nevera un temps pel coronavirus, veurà la llum dijous a Platja d'Aro en un acte on el Bàsquet Girona presentarà el primer equip de 3x3 vinculat a un club d'elit.

No serà un equip format de nou i, de fet, el Girona de 3x3 serà molt semblant amb el que ha vingut sent la selecció espanyola de la modalitat en els últims anys amb Jaume Comas d'entrenador i jugadors com Àlex Llorca, Nacho Martín, Sergi Pino, Xavi Guirao, Javi Vega, Sergio De la Fuente... Alguns d'aquests jugadors (Llorca, Martín i Pino) ja han participat en entrenaments recents amb Marc Gasol, Gerard Sevillano del Bàsquet Girona o el gironí Yankuba Sima.

Aquest estiu, el circuit de 3x3 estatal tindrà menys proves de les que va tenir en anys anteriors però la idea de Gasol i dels responsables del Bàsquet Girona és que l'equip també participi en tornejos 3x3 d'àmbit internacional. La presentació del projecte de l'equip de 3x3 del Bàsquet Girona serà dijous al migdia (12.00) a la sala d'actes de l'ajuntament de Platja d'Aro.





Xavier Gasau, nou director general

Vinculat al consell assessor del club, i implicat en l'esport gironí des de fa anys, l'assessor financer Xavier Gasau és el nou director general del Bàsquet Girona. «L'objectiu del club és créixer tant a nivell social com econòmic, és un projecte del territori i volem augmentar els socis arreu de la província col·laborant amb empreses i institucions», explica Gasau que té clar que el seu "repte principal és aconseguir la sostenibilitat econòmica d'una entitat amb uns valors únics en el món de l'esport"