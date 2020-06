«Estic convençut que a final de temporada aconseguirem el nostre objectiu»

La victòria d'ahir contra el Numància (2-0) ha sigut una alliberació per al Girona. Obligat a sumar de tres en tres per perseguir l'objectiu, l'equip va punxar les tres primeres jornades de la represa i les sensacions que s'havien començat a instal·lar al vestidor eren de tot menys bones. Després del que es va viure anit a Montilivi, però, Pep Lluís Martí reforça encara més el seu discurs. L'entrenador confia plenament amb els seus jugadors i retrobar-se amb l'encert a porteria va ser el pas que faltava per encarar els últims 7 partits amb convicció.

La valoració del partit

«Els jugadors han demostrat molta solidsa com a equip amb ordre i disposició. Hem fet un gran partit i hem sigut molt ordentats. Hem tingut l'efectivitat que parlàvem a la prèvia i això ens ha donat tranquilitat, però sobretot personalitat jugant tant per dins i com per fora. El primer gol ens ha servit per agafar confiança i el segon per endur-nos el partit. Esti molt content per l'esforç i el treball de tots».

Els canvis a l'onze

«En Pablo (Maffeo) està tocat i, com no es troba al cent per cent, hem preferit donar-li descans. Comque tenim una plantilla àmplia, no arriscarem amb cap tipus de jugadors. Mojica ha quedat fora per decisió tècnica. Un té molts jugadors per decidir a qui posar».

Falta determinació?

«Hem buscat la porteria, hem fet la feina de treure'ns el rival de sobre amb en Rivera per davant i donant-nos fluïdesa. Hem trobat tot el que teniem pensat trobar espais que hem treballat. Estic molt content perquè és cert que es pot tenir més efectivitat a les passades, és clar, però l'equip ha teingut la capacitat de buscar velocitat en segones jugades i fent transicions. Ha sigut un partit molt complet i, fins i tot, dels mes complets de la Lliga».

Samu Sáiz i Borja García

«En Samu (Sáiz) i en Borja (García) ja els vam incloure junts a la primera volta i funcionava, però després va arribar la lesió d'en Samu i vam haver de canviar l'ordre. Pensàvem que comptar amb un dels dos era suficient. En Borja i en Samu ens poden donar qualitat, però no només els jugadors ofensius. Hem d'incloure més als laterals. Ara amb tots dos ens permeten deixar els comapnys sols. És una situació important per generar més futbol d'atac i tenir alliberat a Stuani. Rivera i Granell o Aday, per l'alte costat, han de fer un reforç defensiu. No teníem por perquè ho hem teballat».

El gol de Stuani

«És molt important que hagi marcat. Per la seva confiança i per tots. Com més gols faci, millor per a l'equip».

Ha patit per càrrec?

«Em dedico a fer la meva feina. No només juguen els jugadors, els entrenadors o la directiva. Som el Girona i juguem tots. Amb l'afició iinclosa. estic convençut que al final de temporada aconseguirem l'objectiu i estarem tots més feliços que ara. Avui hem sortit de la dutxa i ja estan pensant en el pròxim partit. Era el que necessitàvem i diumenge també».