El Girona amplia el coixí en la lluita per la fase d'ascens

El Girona tancarà la jornada, com a mínim, amb dos punts de marge sobre el setè, en la lluita per disputar el play-off. De moment aquesta 35ena data del calendari no ha anat gens malament, perquè la victòria d'ahir contra el Numància (2-0), es va combinar amb la derrota del Mirandés a Tenerife (4-1), i l'empat del Ponferradina davant del Racing (1-1). Els de Pep Lluís Martí han dormit, per tant, amb 4 punts de marge, però avui hauran d'estar molt pendents del duel que enfrontarà el Rayo Vallecano i l'Sporting de Gijón. Si els madrilenys guanyen, assaltaran el sisè lloc amb 51 punts, un menys que el Girona. Qui cauria dels llocs de privilegi seria l'Elx, amb 50, i per darrere quedarien el Mirandés i el Ponferradina. Si el Rayo empatés, se situaria setè i la distància en la lluita per la promoció seria de tres punts. I si perdés, Rayo, Mirandés, Ponferradina i Sporting es neutralitzarien entre ells, amb 48 punts, quatre per darrere dels blanc-i-vermells, de nou cinquens. En aquest paquet d'equips s'hi podrien afegir també l'Alcorcón, l'Sporting i el Fuenlabrada si avui guanyen els seus partits.

Mentrestant l'ascens directe continuarà una jornada més a 9 punts. La victòria del Saragossa a Almendralejo dimarts ha impeditque el Girona retalli distàncies respecte ala zona més noble. El Cadis, líder, ahir va salvar un punt de penal en l'afegit a Osca (1-1).

Amb els tres punts contra el Numància al sarró, el Girona començarà avui a preparar el partit de diumenge al camp del Màlaga (2/4 de 8). Una victòria permetria els de Martí encadenar-ne dues i arribar al duel contra el Saragossa del divendres següent a Montilivi amb molta moral. Els aragonesos reben l'Osca diumenge en un dels duels destacats de la jornada.