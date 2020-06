El Girona té tres punts de coixí en la lluita per fer el "play-off"

El Girona ha tancat la jornada amb tres punts de coixí en la lluita per entrar al "play-off" d'ascens a Primera. L'empat d'avui del Rayo contra l'Sporting (1-1) ha permés als madrilenys acostar-se una mica (49) a l'equip de Pep Lluís Martí, que és cinquè amb 52 punts. Yacine ha salvat la igualada pels de Paco Jémez a un quart d'hora del final, després que l'Sporting hagués fet el 0-1 en l'afegit de la primera part.

En un altre partit d'aquesta jornada l'Alcorcón ha sorprés l'Almeria (0-1) i entra en la pugna per jugar la promoció. Els madrilenys són 9ens amb 48 punts, igualats amb d'altres equips com el Ponferradina i el Mirandés. La derrota dels andalusos va molt bé al Cadis (62) i al Saragossa (61), els dos primers classificats de Segona, en zona d'ascens directe a Primera. Dilluns hi ha un Saragossa-Osca (21.45) que es presenta apassionant a la zona alta, i un Alcorcón-Rayo (19.30) important per determinar els equips perseguidors de la fase d'ascens. Abans, diumenge, el Girona visita el Màlaga obligat a seguir sumant de tres en tres per no posar en perill el seu lloc entre els sis primers.