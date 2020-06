l'equip titular Mojica descansa i Maffeo cau de l'onze per uns problemes físics

? L'entrenador del Girona, Pep Lluís Martí, sembla haver fet confiança a un onze tipus després dels últims partits. Ahir, el mallorquí només va canviar els dos laterals respecta a l'equip que havia perdut a Elx divendres passat. Jordi Calavera i Brian Oliván van entrar a l'equip en detriment de Pablo Maffeo i Johan Mojica. L'absència del lateral dret cedit per l'Stuttgart va ser provocada per unes molèsties físiques que van fer que Martí s'estimés més reservar-lo. Per contra, la de Mojica va ser per motius tàctics. Qui sembla anar guanyant pes a l'equip és Christian Rivera. L'asturià, que va arribar al mercat d'hivern cedit pel Las Palmas, va repetir titularitat ahir com a únic pivot defensiu per darrere de Granell i Borja García i va oferir un rendiment acceptable sobretot en tasques de contenció i recuperació.